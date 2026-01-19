Premios Oscar: Dónde y Cuándo Ver las Nominaciones

La temporada más esperada del cine mundial entra en su etapa decisiva. Antes de que la alfombra roja se despliegue y las estatuillas doradas encuentren a sus ganadores, los Premios Oscar revelarán qué películas, intérpretes y creadores competirán por el máximo reconocimiento de la industria cinematográfica.
El anuncio de las nominaciones marca el pulso de la conversación global y define a los favoritos rumbo a la gala, además de confirmar qué historias lograron trascender en un año clave para el cine.
¿Qué son los Premios Oscar y por qué son tan importantes?
Los Premios de la Academia, conocidos mundialmente como los Oscar, son otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y representan el reconocimiento más prestigioso del cine. Desde su creación en 1929, los galardones distinguen a las mejores producciones, actuaciones y aportes técnicos del año, influyendo directamente en la industria, la taquilla y la carrera de artistas de todo el mundo.
Cada edición no solo celebra el talento, sino que también refleja los temas, estilos y narrativas que marcaron una época en la pantalla grande.
¿Cuándo se anuncian las nominaciones al Oscar 2026?
La Academia dará a conocer la lista oficial de nominados el jueves 22 de enero de 2026 mediante una transmisión especial en línea. El anuncio se realizará en dos bloques para presentar las 24 categorías que conforman esta edición.
El evento comenzará a las 7:30 a.m. hora de Guatemala. La revelación de las nominaciones podrá seguirse en vivo y sin costo a través de las plataformas oficiales de la Academia. La transmisión estará disponible en los sitios Oscar.com y Oscars.org, así como en las cuentas oficiales de los Premios Oscar en YouTube, Instagram, TikTok y Facebook.
¿Quiénes conducirán el anuncio oficial?
La ceremonia virtual que dará a conocer a los nominados será presentada por los actores Danielle Brooks y Lewis Pullman, quienes encabezarán la transmisión desde Los Ángeles. Su participación marcará el inicio formal del tramo final de la temporada de premios.
Una vez revelados los nominados, comenzará la fase decisiva rumbo a la gala, con campañas, entrevistas y eventos previos que buscan consolidar a los favoritos. Las nominaciones suelen influir directamente en la taquilla, el interés del público y el posicionamiento de las películas en plataformas de streaming.
La ceremonia del Oscar 2026
La edición número 98 de los Premios Oscar se llevará a cabo el domingo 15 de marzo de 2026 en el tradicional Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles. La gala será transmitida en vivo a nivel mundial y marcará el cierre oficial de la temporada de premios cinematográficos.
Con el anuncio de las nominaciones a la vuelta de la esquina, el cine vuelve a convertirse en el centro de atención global, anticipando una de las noches más importantes del entretenimiento.
Mira también: