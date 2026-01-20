Molotov Lanza Tema Inédito para la Fiesta Mundialista

La cuenta regresiva rumbo al Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó y la música no se ha quedado fuera de la celebración. Molotov, una de las bandas más influyentes del rock mexicano, presentó "Viva México", un tema inédito con el que busca acompañar a la afición durante la máxima fiesta del futbol.
En esta ocasión, la agrupación sorprendió al unir fuerzas con el rapero Mc Davo y la artista Emjay, quienes aportan una dosis urbana y contemporánea a la explosiva mezcla sonora que caracteriza a la banda.
El resultado es una canción que fusiona rock, rap y pop futurista, pensada para ser coreada tanto en estadios como en reuniones de aficionados.
Con "Viva México", Molotov apuesta por celebrar la identidad mexicana desde una perspectiva enérgica y diversa. La letra resalta el orgullo nacional, la pasión por el futbol y la unión que caracteriza a los mexicanos cuando se trata de apoyar a su selección, especialmente en un Mundial que tendrá como uno de sus anfitriones al país.
El tema ya se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming, entre ellas Spotify, Apple Music y YouTube, y ha comenzado a circular entre los seguidores de la banda como una de las canciones que podría convertirse en un himno no oficial del torneo, aunque no forma parte de la música oficial de la FIFA.
Una banda acostumbrada a mezclar música y crítica
Desde su formación en 1995, Molotov se ha consolidado como una de las agrupaciones más representativas del rock latinoamericano. Conocidos por su estilo irreverente, letras provocadoras y una constante crítica social, la banda ha sabido evolucionar sin perder su identidad, incorporando elementos de hip hop, funk, metal y música alternativa.
A lo largo de su trayectoria, Molotov ha conectado con distintas generaciones y ha participado en momentos clave de la cultura popular mexicana. "Viva México" continúa esa línea, pero con un enfoque festivo y colectivo, pensado para acompañar un evento que trasciende lo deportivo.
El Mundial de la FIFA 2026 arrancará el 11 de junio y será histórico por varias razones: se celebrará por primera vez en tres países —México, Estados Unidos y Canadá— y contará con un formato ampliado de 48 selecciones.
México, como país anfitrión, será una de las sedes principales del torneo y albergará partidos en estadios emblemáticos, lo que ha generado una expectativa especial entre la afición.
