Victoria Beckham sorprende a Brooklyn y Nicola en nuevo video

Un video del pasado ha vuelto a encender las redes sociales, colocando nuevamente a la familia Beckham, en especial a Victoria Beckham, en el centro del debate público.
Tras las recientes y explosivas declaraciones de Brooklyn Beckham contra sus padres, usuarios viralizaron un clip grabado durante una alfombra roja en Londres que, para muchos, confirma la presunta tensión entre Victoria Beckham y su nuera, Nicola Peltz.
Este resurgimiento del material audiovisual llega horas después de que el primogénito publicara un extenso comunicado en Instagram, de seis páginas, donde aseguró estar defendiéndose por primera vez en su vida y confirmó su falta de intención de reconciliarse con su familia.
En su mensaje, acusó a sus padres de intentar controlar la narrativa mediática y de priorizar la llamada "marca Beckham" por encima de los vínculos familiares genuinos.
Este conflicto, que se ha gestado durante meses, alcanzó un punto de no retorno para Brooklyn y Nicola Peltz, quienes concluyeron que existía una pérdida total de confianza en la relación con sus padres.
Brooklyn también desmintió que su esposa lo controle, afirmando, por el contrario, que vivió durante años bajo un control parental que afectó seriamente su bienestar emocional.
Desplante en la alfombra roja
Las tensiones no se disiparon tras la boda de la pareja. Durante el estreno del documental ‘Beckham’ en Netflix, en octubre de 2023, la actitud de Victoria Beckham y Nicola Peltz fue objeto de escrutinio.
Muchos asistentes y espectadores notaron a Nicola Peltz visiblemente incómoda, mientras que Victoria Beckham se adelantaba en la pose familiar, dejando a Brooklyn y a su esposa en un segundo plano. En las imágenes que ahora circulan con renovada fuerza, Nicola Peltz aparece posando junto a la familia Beckham para una fotografía oficial.
Su expresión, seria y distante, no pasó desapercibida para los observadores, especialmente cuando Brooklyn, en un intento de integrar a su esposa en la toma, la tomó del brazo y la acercó a su lado.
Para algunos internautas, este gesto fue interpretado como un claro esfuerzo por suavizar un ambiente perceptiblemente incómodo.
El momento más comentado y que generó mayor controversia llegó segundos después: Brooklyn Beckham intentó tomar del brazo a su madre para unirla a Nicola Peltz, pero Victoria Beckham supuestamente se retiró, quitó el brazo y dio la espalda a la pareja.
Aunque el gesto duró apenas unos instantes, fue suficiente para que surgieran comentarios en línea como "se podía cortar la atmósfera con un cuchillo" o "se ven tan incómodos", frases que se repitieron entre los seguidores de la familia.