 Ruptura de Karol G y Feid: ¿Se acabó el amor?
Farándula

¿Se terminó el amor? Reportan ruptura de Karol G y Feid

La noticia, confirmada por fuentes cercanas a ambas estrellas a través del portal TMZ, indica que la separación ocurrió discretamente hace algunos meses.

Karol G y Feid, Instagram
Karol G y Feid / FOTO: Instagram

Tras tres años juntos, Karol G y Feid han puesto fin a su relación sentimental, una ruptura que, según fuentes confiables citadas por TMZ, ocurrió hace algunos meses de manera discreta.

La confirmación surge después de intensos rumores y especulaciones que habían rodeado a ambos artistas, captando el interés de sus seguidores.

Personas cercanas aseguran que la pareja se separó en buenos términos, manteniendo una relación cordial y de apoyo mutuo.

Ambos continúan enfocados en sus trayectorias profesionales, mostrando respeto y respaldo en público, lo que ha dado tranquilidad a sus seguidores respecto al trato entre ellos tras la ruptura.

El vínculo entre la cantante colombiana y el intérprete antioqueño comenzó a sonar en 2021, poco después de que ambos lanzaran juntos el sencillo ‘FRIKI’.

Aquella colaboración musical marcó el inicio de rumores que pronto tomaron fuerza, especialmente por las frecuentes apariciones públicas y la química evidente entre ambos.

Hasta 2023 Karol G no confirmó oficialmente el noviazgo, aunque los fans ya sospechaban la relación debido a los constantes gestos de complicidad y apoyo en redes sociales y eventos públicos.

En entrevistas, la artista describió esa etapa como una experiencia positiva que fortaleció sus carreras y su crecimiento personal.

Un romance de apoyo y respeto mutuo

Durante su tiempo juntos, Karol G y Feid se mostraron en distintos escenarios y giras, compartiendo momentos que rápidamente se hicieron virales. Feid fue un acompañante habitual en las presentaciones de la estrella paisa, afianzando la imagen de una pareja sólida tanto en el plano artístico como en el personal.

Hasta ahora, ni Karol G ni Feid han ofrecido una declaración pública sobre la ruptura. Según TMZ, sus representantes no respondieron a las solicitudes de comentarios. La noticia se fundamenta en el testimonio de fuentes allegadas, que han preferido el anonimato.

La separación de Karol G y Feid marca el cierre de un capítulo relevante en la vida de dos de las figuras más influyentes del género urbano latino. De acuerdo con los informantes, ambos seguirán priorizando sus carreras y manteniendo el respeto que siempre fue parte de su relación.

