Secuestro de la influencer 'La Nicholette' captado por cámaras

La comunidad digital permanece en vilo tras viralizarse el video del secuestro de la influencer mexicana "La Nicholette" ocurrido en Culiacán, Sinaloa.
La joven fue interceptada por sujetos armados cuando estaba a punto de abordar su vehículo, un Cybertruck, en una conocida avenida de la ciudad.
El incidente quedó registrado por la cámara de la propia camioneta, cuyas imágenes evidencian cómo varios hombres descendieron de un automóvil blanco, forzando a La Nicholette a subir de nuevo a su coche tras un intento inútil de resistirse.
Después, se retiraron del lugar, mientras que su vehículo permaneció abandonado en el punto del secuestro. El video, rápidamente compartido en plataformas sociales, ha provocado la indignación y preocupación de sus seguidores.
De acuerdo con información proporcionada por medios locales, el secuestro se realizó alrededor de las 17:00 horas del martes 20 de enero en la intersección de avenida Tachiquilte y la calle San Esteban, dentro del fraccionamiento Musala.
La Fiscalía de Sinaloa emitió ficha de búsqueda para hallar a Nicole Pardo Molina, creadora de contenido conocida como "La Nicholette", quien fue privada de la libertad por sujetos armados en Culiacán
Hasta el momento, los familiares de la influencer no han emitido una postura oficial, aunque en redes sociales aumenta la presión y el llamado a las autoridades de Culiacán para esclarecer el caso.
En la red, circula una publicación de Panda del Amor en X donde se describe: "Hombres armados raptan a una gordita apodada ‘La Nicholette’ (20) una ‘influencer’, dicen, en Culiacán. Su Cybertruck quedó abandonada y la cámara de la camioneta grabó el momento. #PandaNews"
¿Quién es la influencer ‘La Nicholette’?
Nicholette Pardo Molina, conocida como ‘La Nicholette’, es una influencer originaria de Culiacán, Sinaloa, con 20 años de edad. Alcanzó notoriedad en Instagram, YouTube y TikTok gracias a su contenido sobre moda y estilo de vida, y suma más de 164 mil seguidores solo en Instagram.
Pese a su juventud, es empresaria y maneja una boutique en la zona exclusiva de la Isla Musala. Ganó popularidad extra cuando el Grupo Arriesgado le dedicó la canción "La muchacha del salado".
La creadora digital comentó en su momento que la música la hizo feliz y que se sentía satisfecha por el éxito de su negocio y la fama en internet. En una de sus declaraciones más recordadas, aseguró:
"Ando por mi camino, no por la vida de otros, me vale... hay envidias, críticas y todo eso, pero no me importa, yo soy una persona normal, no me creo nada".
El caso mantiene atentos tanto a sus seres queridos como a la opinión pública, mientras crece la demanda por mayor seguridad y esclarecimiento de su paradero.