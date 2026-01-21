Gloria Trevi revela parálisis facial y su impacto emocional

La salud de Gloria Trevi volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de que la cantante revelara que sufrió un episodio de parálisis facial, una situación delicada que decidió mantener en secreto durante varios meses.
La confesión ocurrió durante su participación en el podcast ChingonaMente, conducido por Adriana Gallardo, donde la artista habló abiertamente de uno de los momentos más vulnerables que ha vivido recientemente.
A sus 56 años, Gloria Trevi continúa siendo una de las figuras más influyentes y activas del espectáculo latinoamericano. Sin embargo, detrás de los escenarios y las giras, la intérprete enfrentó una combinación de factores físicos y emocionales que derivaron en este problema de salud que la tomó por sorpresa.
El episodio que preocupó a Gloria Trevi
Durante la charla, la cantante explicó que la parálisis facial ocurrió hace aproximadamente dos meses. Aunque actualmente los efectos son casi imperceptibles, Trevi reconoció que fue un momento alarmante.
"Hace poco algo que no había compartido con nadie, tuve un episodio de parálisis facial, ya casi no se me nota", relató mientras señalaba el lado de su rostro afectado.
La artista decidió no hacerlo público en su momento para evitar especulaciones y poder concentrarse en su recuperación, sin descuidar los compromisos profesionales que ya tenía pactados.
Gloria Trevi explicó que su estado de salud se vio afectado por una acumulación de situaciones que terminaron por desbordar a su cuerpo. La cantante venía de una intensa carga laboral que incluía una gira de conciertos y la grabación consecutiva de tres videos musicales, jornadas que la llevaron al límite físico.
A este agotamiento se sumó una infección en el oído que ya le generaba molestias importantes. Sin embargo, el detonante final fue una fuerte impresión emocional.
"Como estaba agotada físicamente y tuve una impresión muy fuerte, la sangre se me disparó y eso provocó que el músculo se tensara y perdiera movimiento un lado de mi cara", explicó con franqueza.
La cantante detalló que, afortunadamente, el diagnóstico fue considerado leve en comparación con otros casos más severos que ha conocido dentro de la industria.
"Fue muy leve, he visto casos en los que el ojo o la boca se caen y no pueden ni cantar", comentó.
Un proceso de recuperación discreto
Aunque la movilidad facial ha mejorado considerablemente, Gloria Trevi confesó que aún se encuentra en proceso de recuperación. Si bien frente a las cámaras el cambio es casi imperceptible, ella asegura que todavía nota pequeñas diferencias en su gesticulación, lo que la ha llevado a prestar mayor atención a su salud y a escuchar las señales de su cuerpo.
La revelación generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes de inmediato le enviaron mensajes de apoyo y la exhortaron a priorizar su bienestar por encima del ritmo acelerado de su agenda artística.
Gloria Trevi es una de las artistas más emblemáticas de la música pop en español. Alcanzó la fama a inicios de la década de los 90 con éxitos como Pelo Suelto, Dr. Psiquiatra y Todos me miran, consolidándose como una figura irreverente, transgresora y con un estilo propio que marcó a toda una generación.
Mira también:
@emisorasunidas897
Señalado en ataque a PNC declara su ocupación u oficio como "pandilla". . . #PNC #AtaquePNC #pandillas #EstadoDeSitio♬ sonido original - Emisoras Unidas