¡La vuelve a cargar! Rashel Paz da la bienvenida a Fátima Bosch en Guatemala

Guatemala fue confirmada oficialmente como la primera parada del Global Tour de Miss Universe, una ambiciosa gira internacional encabezada por Fátima Bosch, actual Miss Universe, que busca promover la cultura, el turismo y los valores de excelencia a nivel global.
El anuncio fue realizado por la Organización Miss Universe a través de sus redes sociales, destacando la elección del país como un reconocimiento a su riqueza histórica y calidez humana.
La bienvenida
Fátima Bosch arribó al Aeropuerto Internacional La Aurora, donde fue recibida con honores por la Organización Miss Universe Guatemala y por Rashel Paz, Miss Universe Guatemala, en un acto simbólico que marcó el inicio de una visita cargada de significado.
Las imágenes compartidas en redes muestran un recibimiento elegante y cercano, reflejo del espíritu de hospitalidad que caracteriza al país.
La organización destacó que la presencia de la reina universal en territorio guatemalteco representa un símbolo de elegancia, liderazgo y compromiso, valores que fortalecen la proyección internacional de Guatemala. Además, señalaron que esta visita busca reforzar los lazos de hermandad cultural y promover al país como un destino clave dentro del escenario global.
De acuerdo con la agenda oficial, la visita de Fátima Bosch se desarrollará del 21 al 25 de enero de 2026. Durante estos días, la Miss Universe participará en diversas actividades institucionales, recorridos culturales y acciones promocionales que posicionarán a Guatemala ante una audiencia internacional, generando contenido audiovisual que será difundido a través de las plataformas oficiales del certamen.
La elección de Guatemala como punto de partida del Global Tour no fue casual. Desde la organización resaltaron que el país reúne elementos esenciales que representan el espíritu del certamen: historia viva, diversidad cultural y una identidad sólida que conecta tradición y modernidad. Este mensaje quedó plasmado en la publicación oficial que acompañó el anuncio: "Cada viaje tiene un comienzo y este empieza en Guatemala... donde la historia vive en la tierra y la calidez vive en su gente".
La presencia conjunta de Fátima Bosch y Rashel Paz también envía un mensaje de unidad y colaboración entre la reina universal y la representante nacional, reforzando el papel de Guatemala dentro del Miss Universe y su proyección como referente regional.
Ambas fueron protagonistas de un momento viral en Miss Universe, cuando Paz cargó a Bosch, hecho que volvieron a recordar en el Aeropuerto Internacional La Aurora.
¿Quién es Fátima Bosch?
Fátima Bosch es una modelo y reina de belleza originaria de México, quien actualmente ostenta el título de Miss Universe. Su trayectoria se ha desarrollado en el modelaje, la comunicación y el trabajo social, áreas que la llevaron a destacar dentro del certamen internacional y finalmente coronarse como reina universal.
Aunque su coronación estuvo rodeada de polémica y opiniones divididas en redes sociales, la Organización Miss Universe ha respaldado firmemente su reinado, otorgándole una agenda internacional activa y colocándola como rostro principal de esta gira mundial.
