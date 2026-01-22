Jesy Nelson y Zion Foster se separan tras diagnóstico

La cantante británica Jesy Nelson y su prometido, Zion Foster, pusieron fin a su relación luego de cuatro años juntos, una decisión que llega en medio de una compleja y dolorosa etapa personal marcada por el delicado estado de salud de sus hijas gemelas.
La pareja, que se había comprometido apenas cuatro meses atrás, decidió separarse, aunque fuentes cercanas aseguran que mantienen una relación cordial y continúan plenamente enfocados en el bienestar de sus bebés.
Jesy Nelson, de 34 años, dejó de usar su anillo de compromiso recientemente, lo que despertó rumores que más tarde fueron confirmados. De acuerdo con personas cercanas a la pareja, la ruptura no ha afectado la manera en que ambos afrontan la crianza de sus hijas.
"Siguen siendo amigos y están completamente unidos como padres. Su prioridad absoluta son las niñas", señaló una fuente.
Fuerte enfermedad
Las gemelas, Ocean Jade y Story Monroe, fueron diagnosticadas con atrofia muscular espinal tipo 1 (SMA tipo 1), la forma más severa de esta enfermedad rara que afecta la fuerza muscular, la movilidad y funciones vitales como la respiración y la deglución. Los médicos informaron a la pareja que es poco probable que las niñas puedan caminar y que enfrentarán importantes desafíos físicos a lo largo de su vida.
Jesy y Zion iniciaron su relación en 2022, tras años de amistad, y en enero de 2025 anunciaron con emoción que esperaban gemelas. Sin embargo, el embarazo fue catalogado como de alto riesgo luego de que se detectara el síndrome de transfusión feto-fetal, una condición poco común que afecta a gemelos que comparten placenta.
Jesy se sometió a una cirugía intrauterina y permaneció bajo estricta supervisión médica durante varios meses antes de que las bebés nacieran de forma prematura en mayo.
La preocupación por la salud de las niñas aumentó cuando la madre de Jesy notó que presentaban un movimiento limitado en las piernas. Posteriormente, el diagnóstico de SMA confirmó el panorama más difícil.
Actualmente, Ocean y Story reciben atención especializada en el hospital Great Ormond Street de Londres y ya han sido tratadas con una terapia genética aprobada por el sistema de salud británico.
A raíz de esta experiencia, Jesy Nelson se ha convertido en una activa defensora de la concienciación sobre la atrofia muscular espinal. La cantante impulsa una campaña para que esta enfermedad sea incluida en la prueba del talón que se realiza a los recién nacidos en el Reino Unido, un sencillo análisis que podría permitir un diagnóstico temprano y evitar discapacidades severas en decenas de bebés cada año.
Días después de compartir un emotivo mensaje sobre la lucha de sus hijas, Jesy apareció sola en el programa televisivo This Morning, donde habló con franqueza sobre el futuro de las gemelas.
"Nos dijeron que probablemente nunca caminarán, que no recuperarán la fuerza en el cuello y que usarán silla de ruedas. Pero también hemos escuchado historias de niños que han desafiado todos los pronósticos", expresó. "Creo firmemente que mis hijas van a romper todas las barreras", añadió con determinación.
Pese al fin de su relación sentimental, Zion Foster continúa apoyando activamente a Jesy. El músico ha expresado públicamente su amor por sus hijas y les dedicó un poema en el que las describe como "dos pequeñas guerreras que ya saben cómo luchar". Ambos han dejado claro que seguirán caminando juntos en esta etapa como padres.
