Nominados a los Premios Oscar 2026

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer este jueves la lista oficial de nominados a los Premios Oscar, marcando el inicio formal de la recta final hacia la noche más importante del cine. Como ocurre cada año, el anuncio no estuvo exento de emociones, reacciones inmediatas y algunos nombres que sorprendieron tanto a la crítica como al público.
Esta edición 98 contará con un total de 24 categorías competitivas. A diferencia de los demás rubros (que cuentan con cinco candidatos), la categoría de Mejor Película presentará una lista fija de diez nominadas.
Los nominados en las categorías principales son:
Mejor actor de reparto
· Benicio del Toro - One Battle After Another
· Jacob Elordi - Frankenstein
· Delroy Lindo - Sinners
· Sean Penn - One Battle After Another
· Stellan Skarsgård - Sentimental Value
Mejor actriz de reparto
· Amy Madigan - Weapons
· Elle Fanning - Sentimental Value
· Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value
· Wunmi Mosaku - Sinners
· Teyana Taylor - One Battle After Another
Mejor Banda Sonora
· Bugonia
· Frankenstein
· Hamnet
· One Battle After Another
· Sinners
Mejor guion adaptado
· Bugonia
· Frankenstein
· Hamnet
· One Battle After Another
· Train Dreams
Mejor casting
· Hamnet
· Marty Supreme
· One Battle After Another
· The Secret Agent
· Sinners
Mejor película internacional
· The Secret Agent - Brasil
· It Was Just an Accident - Francia
· Sentimental Value - Noruega
· The Voice of Hind Rajab - Túnez
· Sirāt - España
Mejor actriz
- Jessie Buckley - Hamnet
- Rose Byrne - Si pudiera, te daría una patada
- Kate Hudson - Song Sung Blue (Canción para dos)
- Renate Reinsve - Sentimental Value
- Emma Stone - Bugonia
Mejor actor
- Timothée Chalamet - Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio - One Battle After Another
- Ethan Hawke - Blue Moon
- Michael B. Jordan - Sinners
- Wagner Moura - The Secret Agent
Mejor Director
· Hamnet - Chloé Zhao
· Marty Supreme - Josh Safdie
· One Battle After Another - Paul Thomas Anderson
· Sentimental Value - Joachim Trier
· Sinners - Ryan Coogler
Mejor Película
· Bugonia
· F1
· Frankenstein
· Hamnet
· Marty Supreme
· One Battle After Another
· The Secret Agent
· Sentimental Value
· Sinners
· Train Dreams
Mejor película animada
· Las guerreras k-pop
· Arco
· Elio
· Zootopia 2
· Little Amélie
La ceremonia de los Premios Oscar 2026, correspondiente a la 98.ª edición, se realizará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, Estados Unidos.
En cuanto al horario para Guatemala, la transmisión suele comenzar alrededor de las 18 horas. El horario exacto de transmisión será confirmado más adelante por la Academia y las cadenas que tengan los derechos de emisión.