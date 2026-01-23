Galy Galiano se Retira: 45 Años de Éxitos en el Escenario

El cantante colombiano Galy Galiano, una de las voces más representativas de la música romántica en América Latina, confirmó su retiro definitivo de los escenarios tras 45 años de trayectoria artística.
La noticia fue revelada en una entrevista reciente, en la que el artista aseguró que toma esta decisión "en el momento justo", cuando aún conserva la energía y la emoción necesarias para despedirse de su público como merece.
A sus 67 años, el intérprete señaló que su salida de los escenarios no responde a problemas de salud ni a una obligación externa, sino a una reflexión personal sobre el rumbo de su vida y de la industria musical.
"La tecnología avanza, el mundo cambia y la música también", expresó al referirse a transformaciones como el uso de la inteligencia artificial en la creación artística, un fenómeno que observa con cautela.
El momento de decir adiós
Galy Galiano explicó que la decisión fue tomada con serenidad y planificación. Consideró que este es el instante adecuado para cerrar su etapa como artista en vivo, agradecido por una carrera que le permitió recorrer escenarios de toda América Latina y conectar con millones de personas a través de sus canciones.
Aunque se retira de las tarimas, el cantante dejó claro que no se alejará completamente de la música. Su vínculo con el arte continuará desde otros espacios, ya sea como compositor o creador, manteniéndose activo de una forma distinta, pero siempre ligado a la música.
¿Quién es Galy Galiano?
Carmelo Galiano Cotes, conocido artísticamente como Galy Galiano, nació el 10 de febrero de 1958 en Chiriguaná, en el departamento del Cesar, Colombia. Inició su carrera musical a principios de la década de 1980 y lanzó su primer álbum en 1981, Frío de ausencia, trabajo que marcó el inicio de una trayectoria sólida y constante.
Con el paso de los años, se consolidó como uno de los grandes exponentes de la balada romántica, la ranchera y la música popular, destacando por letras cargadas de emotividad y una voz inconfundible. Su estilo lo convirtió en un artista intergeneracional, capaz de conectar con públicos jóvenes y adultos por igual.
A lo largo de su carrera, Galy Galiano construyó una discografía repleta de éxitos que se volvieron clásicos del repertorio romántico latinoamericano. Temas como Me bebí tu recuerdo, La cita, Amor de primavera, Quién entiende este amor, Frío de ausencia y Los amantes siguen sonando en radios y escenarios, formando parte de la banda sonora de miles de historias personales.
El propio artista reconoce que elegir una sola canción que represente su carrera es difícil, aunque Frío de ausencia ocupa un lugar especial por haber sido el punto de partida de su reconocimiento internacional.
La gira de despedida
El retiro de Galy Galiano estará acompañado por una gira titulada La última y nos vamos, que comenzará el próximo 30 de abril en Bogotá y recorrerá varias ciudades de Colombia, entre ellas Medellín, Cali, Pereira, Neiva, Ibagué, Bucaramanga, Villavicencio y Cúcuta, hasta inicios de octubre.
Aunque el tour está centrado principalmente en su país natal, el cantante aseguró que tiene muy presentes a otros países de América Latina donde su música dejó huella, como México, los países de Centroamérica y la región andina.
En 2025, Galy Galiano tenía previsto presentarse en Guatemala. El concierto, que había generado gran expectativa entre sus seguidores, fue anunciado para el mes de noviembre y prometía un recorrido por sus mayores éxitos.
Sin embargo, el show fue cancelado por motivos de fuerza mayor, según informó el propio artista a través de un comunicado de prensa. La cancelación causó decepción entre el público guatemalteco, que esperaba despedirse del cantante en vivo, en lo que habría sido uno de los últimos conciertos de su carrera. Por el momento se desconoce si el artista visitará nuestro país.
