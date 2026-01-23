Heidi Klum deslumbra en atuendo transparente sin sostén

Heidi Klum captó la atención de todos en la premiere del documental "Icon", donde deslumbró al llegar con un atuendo transparente y un look sin sujetador en Los Ángeles.
Con su característica seguridad y elegancia, la supermodelo de 52 años eligió una blusa negra de malla acompañada de una falda a juego, creando un conjunto que resaltó su figura trabajada.
La alfombra roja del teatro AMC The Grove 14 fue testigo de cómo la alemana apostó por un estilo braless que dejó poca distancia entre su personalidad atrevida y el diseño de vanguardia que eligió para la noche.
Heidi Klum completó su outfit con unos zapatos de punta y una cartera sobria, destacando su gusto por los detalles cuidados.
Para no restar protagonismo al atuendo, lució el cabello rubio suelto y optó por un maquillaje natural con sombras marrón y labios en tono nude. Su presencia impecable se robó los reflectores, confirmando por qué sigue vigente como referente de la moda.
Las instantáneas de la aparición de Heidi Klum surgieron poco después de sus vacaciones en St. Barths, donde compartió tiempo con su esposo Tom Kaulitz. La pareja mostró complicidad y gestos de cariño que reflejan la sólida relación que mantienen, según registraron las imágenes.
En el ámbito familiar, Klum es madre de cuatro hijos: Leni, Henry, Johan y Lou. Junto a su hija Leni, ha protagonizado campañas para la marca Intimissimi, despertando reacciones encontradas en redes sociales.
Celebridades y glamour en la premiere de "Icon"
El estreno del documental reunió a varias figuras del entretenimiento. Entre las invitadas destacaron Lizzo, Demi Lovato y Sofía Vergara, quienes acompañaron a Paris Hilton en un evento donde el glamour fue el protagonista.
Por su parte, Hilton eligió un vestido rosa estilo princesa con detalles brillantes, acompañada de su esposo Carter Reum y sus hijos Phoenix, de tres años, y London, de dos años.
El documental "Icon" explora la trayectoria de Paris Hilton desde su infancia, pasando por su adolescencia, hasta el lanzamiento de su álbum debut y su posterior reinvención musical.