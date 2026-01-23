Volata di Peluca: Imágenes Impresionantes de Guatemala

El creador de contenido y viajero español Volata di Peluca continúa sumando experiencias inolvidables en su travesía por América Latina y, en su paso por Guatemala, decidió llevar la aventura a otro nivel: volar en helicóptero para observar el país desde las alturas.
A través de videos y fotografías compartidas en sus redes sociales, el influencer mostró vistas aéreas de la capital, zonas verdes y el imponente Volcán de Pacaya, imágenes que rápidamente captaron la atención de su comunidad digital.
En una de sus publicaciones, Volata di Peluca comentó con humor que ya se sentía capaz de pilotar un helicóptero, reflejando el entusiasmo que le provocó la experiencia. En otro video, acompañado de tomas panorámicas, escribió que sobrevolar Guatemala fue algo que no estaba en sus planes, pero que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más especiales de su recorrido.
"Guatemala no me suelta", expresó, agradeciendo también a las personas que lo han acompañado durante su estancia en el país.
¿Quién es Volata di Peluca?
Volata di Peluca es el seudónimo de Fabio Belnome, un influencer y creador de contenido originario de Cataluña que se hizo conocido por emprender un ambicioso viaje a bordo de un Fiat Marea modelo 1998.
Su proyecto consiste en recorrer miles de kilómetros atravesando distintos continentes, documentando cada etapa con un estilo cercano, espontáneo y cargado de humor.
Lo que comenzó como una aventura personal se transformó en un fenómeno digital que hoy suma más de dos millones de seguidores en plataformas como Instagram, TikTok y Facebook. Su travesía, que inició en Alaska con el objetivo de llegar hasta la Patagonia y posteriormente a otros destinos, ha conectado con una audiencia que valora los viajes auténticos, los encuentros humanos y la exploración sin lujos.
La llegada de Volata di Peluca a Guatemala marcó un momento especial dentro de su recorrido, ya que se trata de la primera vez que pisa Centroamérica.
"Por primera vez en mi vida voy a pisar Centroamérica... y estoy aquí, Guatemala", escribió al anunciar su ingreso al país, despertando el interés de seguidores locales e internacionales.
Durante su estancia, el influencer ha recorrido distintos departamentos y ha compartido escenas de la vida cotidiana, paisajes naturales y conversaciones con personas que ha conocido en el camino. Entre los lugares que ha mostrado se encuentran zonas del altiplano, pueblos cercanos al Lago de Atitlán y ahora, vistas aéreas que revelan la diversidad geográfica del país.
Un puente cultural a través de las redes
Más allá de los paisajes, la visita de Volata di Peluca a Guatemala ha servido como una vitrina internacional para el país. Su manera de narrar el viaje, enfocada en la experiencia humana y la conexión con los lugares, ha permitido que miles de personas descubran Guatemala desde una mirada cercana y auténtica.
Mientras su ruta continúa hacia otros países de Centroamérica, Volata sigue compartiendo cada paso con su audiencia, dejando claro que Guatemala se ha convertido en una de las paradas más especiales de su aventura.
