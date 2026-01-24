 "No estoy aquí por santa": nuevo video de "La Nicholette"
Farándula

"No estoy aquí por santa": circula nuevo video de influencer secuestrada

Video de "La Nicholette" circula en redes y genera incertidumbre.

Circula un video de “La Nicholette”., Captura de pantalla video de X.
Circula un video de “La Nicholette”. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

La incertidumbre en torno al caso de Nicole Pardo, influencer conocida como "La Nicholette", volvió a intensificarse tras la difusión de un video que, lejos de aclarar su situación, ha despertado nuevas dudas sobre su paradero y seguridad. La grabación comenzó a circular en redes sociales en las últimas horas y ha generado preocupación entre usuarios, periodistas y fuentes ciudadanas.

En el video, la joven aparece leyendo un mensaje de forma rígida y con un tono que no coincide con su estilo habitual. Las pausas, la entonación y la forma de expresarse han sido señaladas por internautas como indicios de que el contenido pudo haber sido grabado bajo presión. En la grabación, "La Nicholette" afirma no estar ahí "por casualidad" y lanza acusaciones delicadas relacionadas con presuntas actividades criminales, corrupción policial y hechos violentos, además de señalar a un grupo identificado como "La Mayiza".

Durante su declaración, la influencer menciona supuestos pagos a patrullas estatales, apoyo logístico en el traslado de armas y dinero, así como la existencia de una lista de mujeres víctimas de violencia. Al final del mensaje, también responsabiliza a "La Mayiza" de una guerra criminal en Sinaloa y hace un llamado para localizar a un menor de edad presuntamente secuestrado desde julio de 2025.

 "La Nicholette" seguiría privada de su libertad

Tras la publicación del video, comenzaron a circular versiones no oficiales que apuntan a que Nicole Pardo seguiría privada de su libertad. De manera extraoficial, se ha mencionado una posible relación del caso con "Los Chapitos", aunque ninguna autoridad ha confirmado esta información.

El caso se hizo público el pasado 20 de enero, cuando se reportó el levantón de la tiktoker en Isla Musala, en Culiacán. El momento quedó registrado por las cámaras de su Tesla Cybertruck, donde se observa cómo hombres armados la someten y la obligan a subir a un vehículo con reporte de robo.

Hasta ahora, no existe una postura oficial que confirme la situación real de la influencer ni las circunstancias en las que fue grabado el video. La falta de información mantiene el caso como uno de los más inquietantes y virales en redes sociales.

