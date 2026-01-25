 Miss Universo se lanza de un pickup para saludar a familia
Farándula

Miss Universo sorprende al "tirarse" de un pickup para saludar a familia guatemalteca

¡Increíble! Miss Universo se baja del pickup para convivir con una familia y Guatemala enloquece.

La visita de Fátima Bosch, actual Miss Universo 2025, sigue dando de qué hablar en Guatemala. Desde que aterrizó en el país, la joven ha protagonizado múltiples momentos emotivos que han quedado registrados en las redes sociales. 

La joven se ha vuelto tendencia debido a la cercanía con la que ha convivido con los guatemaltecos.  Sin embargo, un video captado por fans llamó especialmente la atención y se viralizó rápidamente.

@jmmg411

missuniverse fatimabosch guatemala guatemala🇬🇹 @Fatima Bosch. 🇲🇽

♬ sonido original - jmmg

En el clip se puede ver el instante en que la reina de belleza decide "tirarse" del pickup, en el que se movilizaba, para saludar a una familia que la esperaba al borde del camino. El clip, compartido en plataformas digitales, muestra cómo la Miss Universo se detiene, baja del vehículo y se aproxima sonriente hacia el grupo familiar, quienes no dudaron en abrazarla, pedirle fotografías y conversar brevemente con ella. 

El gesto fue ampliamente aplaudido, ya que evidenció la sencillez y el carisma con el que Bosch continúa llevando adelante su gira oficial en el país. Cabe destacar que durante su estadía, Bosch ha desarrollado varias actividades con enfoque social y benéfico, visitando diferentes departamentos, fundaciones y proyectos comunitarios. 

En redes sociales se han difundido imágenes de encuentros con niñas, adolescentes y emprendedoras locales, así como recorridos por instituciones y organizaciones dedicadas a la educación, el apoyo infantil y la inclusión. Además de las actividades programadas, numerosos guatemaltecos se han acercado a la joven para saludarla, entregarle pequeños obsequios y tomarse fotografías con ella, reforzando el entusiasmo que generó su llegada. 

Fátima Bosch, por su parte, no ha ocultado su emoción ante las muestras de cariño y, a través de sus historias y publicaciones, ha agradecido constantemente el apoyo, resaltando que Guatemala ocupa "un lugar muy especial" en su corazón.

La presencia de Miss Universo en el país continúa alimentando la conversación digital. Usuarios de TikTok, Instagram y Facebook han compartido fragmentos de su gira, generando miles de comentarios y reacciones.

Temas

GuatemalaEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolPNCReal MadridVenezuelaFutbol Guatemalteco
