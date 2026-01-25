 Películas nominadas al Oscar 2026: ¿Dónde verlas?
Farándula

¿En qué plataformas de streaming puedo ver las películas nominadas al Oscar 2026?

Las películas nominadas a los Oscar 2026 ya pueden verse en streaming o cine: esta es la guía para encontrarlas.

Frankenstein, Redes sociales
Frankenstein / FOTO: Redes sociales

La temporada de cine más esperada del año ya está en marcha, con el anuncio de las nominaciones a los Premios Oscar 2026, los fans del buscan saber dónde ver las películas.Cabe destacar que la gala está programada para el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre en Los Ángeles. 

En total son 10 producciones nominadas, y la buena noticia es que la mayoría ya se encuentran disponibles en plataformas de streaming o en salas de cine. Lo anterior permite preparar una buena maratón cinematográfico con lo mejor del cine del año.

Sinners (Los Pecadores) - La cinta más nominada

Los pecadores (Sinners) es la gran favorita de esta edición con 16 nominaciones, un récord histórico en los Oscar. 

Esta mezcla de thriller gótico, música y horror ambientado en el Mississippi de 1932 está disponible en HBO Max, y también puede verse en alquiler o compra digital en diversas plataformas.

Frankenstein - El éxito de Guillermo del Toro

La esperada adaptación de Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro, acumula 10 nominaciones y ya se puede ver en Netflix, donde la producción ha captado la atención por su enfoque humano y cinematográfico de la clásica historia.

Sentimental Value

Este drama familiar de Joachim Trier, que explora los lazos entre dos hermanas y su padre cineasta, se proyecta actualmente en salas de cine. 

Otras películas disponibles en streaming o alquiler

·       Bugonia, una comedia de ciencia ficción con Emma Stone, puede verse en Prime Video y Apple TV en formato de alquiler o compra digital. 

·       F1, con Brad Pitt, también está disponible para alquilar en Prime Video y Apple TV

·       Train Dreams, un drama histórico protagonizado por Joel Edgerton, se encuentra en Netflix

La locutora guatemalteca Michelle Araujo incendia las redes con la tendencia “rhode”

La guatemalteca Michelle Araujo elevó la temperatura en redes al apostar por la tendencia “rhode”, luciendo un estilo más ardiente.

Películas en cartelera

Algunas producciones, como Hamnet y Marty Supreme, se siguen exhibiendo en salas de cine de varios países, lo que ofrece una excelente oportunidad para disfrutarlas en pantalla grande antes de la gala.

