 Michelle Araujo su suma a la tendencia rhode
Farándula

La locutora guatemalteca Michelle Araujo incendia las redes con la tendencia "rhode"

La guatemalteca Michelle Araujo elevó la temperatura en redes al apostar por la tendencia "rhode", luciendo un estilo más ardiente.

Compartir:
Michelle Araujo , Michelle Araujo
Michelle Araujo / FOTO: Michelle Araujo

La locutora guatemalteca Michelle Araujo volvió a llamar la atención en redes sociales tras sumarse a la tendencia "rhode".  Sus fotos, creadas con inteligencia artificial, causaron furor entre sus seguidores y usuarios que celebraron el resultado.

La tendencia "rhode", inspirada en estéticas limpias, maquillaje minimalista y piel con brillo natural, continúa dominando las plataformas digitales.  Esta semana, la guatemalteca Michelle Araujo, conocida por su trabajo en la radio y su presencia en redes, decidió sumarse al fenómeno con imágenes generadas mediante inteligencia artificial, lo que provocó una oleada de comentarios y reacciones.

Las fotografías muestran a la joven locutora bajo el estilo característico de la tendencia, destacando tonos neutros, acabados luminosos y un look fresco que rápidamente enamoró a sus seguidores.  El uso de IA aportó un toque futurista y estilizado, motivo por el que muchos afirmaron que Michelle "se veía más ardiente que nunca", un calificativo que se repitió entre los comentarios.

Araujo, quien se ha consolidado como una de las voces jóvenes de la parrilla de locutores de Yosi Sideral, mantiene una conexión sólida con su audiencia.  Actualmente supera los 34 mil seguidores en Instagram, donde comparte su día a día, contenido de estilo de vida, así como momentos dentro y fuera de cabina.

Más de Michelle Araujo

Otro detalle que también llamó la atención es que la locutora siempre ha sido reconocida por su disciplina con el ejercicio y hábitos saludables, algo que se refleja en su presencia escénica y en la seguridad con la que aparece en cámara.  Para muchos usuarios, este equilibrio entre bienestar, tecnología y estilo fue la combinación perfecta para que la tendencia "rhode" resultara un acierto total en su perfil.

Además, la conversación alrededor del uso de inteligencia artificial en fotografías vuelve a tomar relevancia.

El generador de contenido guatemalteco Peter Veliz le dice adiós a su emblemática melena

El generador de contenido guatemalteco Peter Veliz dejó atrás su icónica melena y presentó un cambio de imagen.

En el caso de Michelle, varios internautas destacaron que la IA permitió resaltar detalles estéticos de manera creativa y sin saturar el estilo, lo que abre la puerta a nuevas posibilidades dentro de la fotografía digital y la creación de contenido personal.

En Portada

Último día para actualizar residencia electoral: Renap atenderá hasta medianochet
Nacionales

Último día para actualizar residencia electoral: Renap atenderá hasta medianoche

10:33 AM, Ene 22
Cruz Azul de Ana Lucía Martínez sufre su primera pérdida t
Deportes

Cruz Azul de Ana Lucía Martínez sufre su primera pérdida

10:00 AM, Ene 22
El Papa autoriza la beatificación del fraile guatemalteco Rafael Ramírez Monasteriot
Nacionales

El Papa autoriza la beatificación del fraile guatemalteco Rafael Ramírez Monasterio

08:29 AM, Ene 22
Premios Oscar 2026: dónde ver en Guatemala las nominadas a Mejor Películat
Farándula

Premios Oscar 2026: dónde ver en Guatemala las nominadas a Mejor Película

10:12 AM, Ene 22

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolDonald TrumpPNCReal MadridVenezuelaNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos