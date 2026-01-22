Michelle Araujo su suma a la tendencia rhode

La locutora guatemalteca Michelle Araujo volvió a llamar la atención en redes sociales tras sumarse a la tendencia "rhode". Sus fotos, creadas con inteligencia artificial, causaron furor entre sus seguidores y usuarios que celebraron el resultado.
La tendencia "rhode", inspirada en estéticas limpias, maquillaje minimalista y piel con brillo natural, continúa dominando las plataformas digitales. Esta semana, la guatemalteca Michelle Araujo, conocida por su trabajo en la radio y su presencia en redes, decidió sumarse al fenómeno con imágenes generadas mediante inteligencia artificial, lo que provocó una oleada de comentarios y reacciones.
Las fotografías muestran a la joven locutora bajo el estilo característico de la tendencia, destacando tonos neutros, acabados luminosos y un look fresco que rápidamente enamoró a sus seguidores. El uso de IA aportó un toque futurista y estilizado, motivo por el que muchos afirmaron que Michelle "se veía más ardiente que nunca", un calificativo que se repitió entre los comentarios.
Araujo, quien se ha consolidado como una de las voces jóvenes de la parrilla de locutores de Yosi Sideral, mantiene una conexión sólida con su audiencia. Actualmente supera los 34 mil seguidores en Instagram, donde comparte su día a día, contenido de estilo de vida, así como momentos dentro y fuera de cabina.
Más de Michelle Araujo
Otro detalle que también llamó la atención es que la locutora siempre ha sido reconocida por su disciplina con el ejercicio y hábitos saludables, algo que se refleja en su presencia escénica y en la seguridad con la que aparece en cámara. Para muchos usuarios, este equilibrio entre bienestar, tecnología y estilo fue la combinación perfecta para que la tendencia "rhode" resultara un acierto total en su perfil.
Además, la conversación alrededor del uso de inteligencia artificial en fotografías vuelve a tomar relevancia.
En el caso de Michelle, varios internautas destacaron que la IA permitió resaltar detalles estéticos de manera creativa y sin saturar el estilo, lo que abre la puerta a nuevas posibilidades dentro de la fotografía digital y la creación de contenido personal.