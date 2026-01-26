Razón del Fin de Otro Rollo en su Mejor Época

Otro Rollo, uno de los programas más icónicos de la televisión mexicana, marcó una época en el entretenimiento con su mezcla de comedia, monólogos, sketches y entrevistas. Conducido por Adal Ramones el late night se transmitió durante 12 años en Televisa, cautivando a varias generaciones con su estilo irreverente y su humor fresco.
La transmisión final de Otro Rollo fue el 8 de mayo de 2007, en un especial memorable donde se reunieron invitados, risas y momentos emotivos que cerraron una era en la televisión abierta. Sin embargo, nunca se trató de una decisión impulsiva: los propios creadores tomaron la determinación de parar el programa en su mejor momento.
Según recientes declaraciones, tanto Adal Ramones como Yordi Rosado coincidieron que el desgaste, la intensidad del trabajo y el deseo de pasar más tiempo con sus familias fueron factores determinantes para concluir un proyecto. Este cierre estratégico se ha interpretado como una muestra de respeto hacia el público y hacia la trayectoria del programa, evitando que la calidad o el cansancio creativo deterioraran una producción tan querida.
En entrevistas y reencuentros posteriores, Ramones ha señalado que la decisión también fue consensuada entre el equipo, buscando finalizar Otro Rollo con dignidad y mantener su legado intacto.
Más de Otro Rollo
Años después del final oficial, el anhelo de los fans por revivir la magia del show llevó al anuncio de un proyecto de gira en vivo llamado "Enrollados", que pretendía reunir al elenco original en presentaciones por varias ciudades de México. Sin embargo, esta iniciativa fue cancelada de forma definitiva a principios de 2026 debido a problemas logísticos, incumplimientos de acuerdos y disputas entre la producción y los organizadores, según confirmó Adal Ramones en un comunicado.
Esta cancelación ha reavivado la nostalgia y la frustración entre quienes esperaban volver a ver a sus ídolos en escena. El legado de Otro Rollo sigue vivo en la memoria colectiva de la audiencia.