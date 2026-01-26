 La Nicholette Secuestrada Reaparece en Iglesia
Farándula

Tras ser secuestrada, influencer reaparece en una iglesia llorando y agradece a quienes oraron por ella

La Nicholette reapareció entre lágrimas en una iglesia de Culiacán tras haber sido secuestrada días antes.

La Nicholette, La Nicholette
La Nicholette / FOTO: La Nicholette

La creadora de contenido Nicole Pardo Molina, mejor conocida como La Nicholette, volvió a aparecer públicamente este domingo 25 de enero en una iglesia. La joven se dejó ver tras haber sido localizada con vida después de haber sido secuestrada el pasado 20 de enero.

En un video difundido en redes sociales, se observa a la influencer de 20 años visiblemente emocionada y conmovida. Asimismo, Nicholette se dirigió a los feligreses durante una misa y expresa su profundo agradecimiento por las oraciones y el apoyo que recibió durante los días en que estuvo desaparecida.

"Gracias a todos por tenerme en sus oraciones, por cada veladora que me prendieron, gracias por nunca perder la fe", dijo entre lágrimas desde el altar. La Nicholette cobró relevancia en redes sociales por su estilo de vida ostentoso y su presencia en plataformas como Instagram, TikTok y OnlyFans, donde suma cientos de miles de seguidores.

Mientras estuvo ausente, su caso generó gran preocupación entre su comunidad digital y se convirtió en tendencia en distintos medios nacionales e internacionales. El pasado 20 de enero, cámaras de seguridad captaron el momento en que sujetos armados interceptaron a la influencer en el estacionamiento de una plaza comercial en Culiacán.

Más del secuestro de Nicholette

La joven fue obligada a subir a otro vehículo mientras su camioneta Tesla Cybertruck lila quedó abandonada. Tras la denuncia de su desaparición, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó el Protocolo Alba, una estrategia de búsqueda para mujeres desaparecidas.

La colaboración ciudadana y de las autoridades permitió que fuera localizada con vida cuatro días después de los hechos, aunque no se han revelado detalles oficiales sobre las circunstancias de su liberación ni la identidad de los responsables.

La aparición de La Nicholette en la iglesia ha generado una mezcla de reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios celebran su regreso mientras otros cuestionan distintos aspectos del caso.

