Jason Momoa y Adria Arjona: Video Viral Sin Pudor

Las redes sociales hicieron lo suyo nuevamente y convirtieron en tendencia un video protagonizado por Jason Momoa y Adria Arjona. Las imágenes, captadas durante una alfombra roja reciente, muestran la complicidad entre ambos actores mientras posaban ante las cámaras.
Adria lució un elegante vestido que realzó su figura, mientras que Momoa no ocultó el orgullo con el que la acompañó, generando miles de reacciones en cuestión de horas. Lo que más llamó la atención fue un momento específico en el que el protagonista de Aquaman la acerca con confianza y presume su belleza frente a los fotógrafos.
Diversos usuarios destacaron que Momoa se muestra totalmente cómodo con la actriz guatemalteca, llegando incluso a tocar suavemente la parte baja de su espalda y zona trasera mientras posaban. Aunque la escena fue breve, bastó para que internet la viralizara y encendiera nuevamente los rumores sobre la intensidad de su romance.
Su relación no es nueva para el público. Fue en 2024 cuando ambos confirmaron que estaban juntos, luego de coincidir en proyectos y cultivar una gran amistad que derivó en romance. Desde entonces, Momoa y Arjona se han mostrado cercanos en eventos públicos, viajes y publicaciones ocasionales en Instagram, sin caer en excesos ni polémicas.
La hija de Ricardo Arjona ha preferido mantener un perfil discreto respecto a su vida sentimental, aunque no ha ocultado lo orgullosa que está de la carrera que ha construido entre Hollywood y proyectos latinoamericanos. Momoa, por su parte, ha hablado con naturalidad sobre su admiración hacia Adria, destacando su talento, disciplina y personalidad.
La prensa estadounidense asegura que la pareja se encuentra en una etapa estable y que disfrutan compartir eventos públicos cuando el trabajo lo permite. Su aparición en la alfombra roja más reciente confirma que la relación no solo continúa, sino que sigue dando de qué hablar.
El video viral también abrió debate entre fanáticos que celebran la química evidente entre ambos. Para muchos, se trata de una prueba más del estilo relajado y espontáneo de Momoa, quien nunca ha ocultado sus gestos afectuosos hacia las personas que estima