OnlyFans en Latinoamérica: ¿Dónde se encuentra Guatemala?

Estados Unidos se consagra como el mayor consumidor de contenido en OnlyFans a nivel global, con una inversión de US$ 2.63 mil millones durante 2025, según el informe OnlyFans Wrapped 2025 elaborado por OnlyGuider.
Este monto representa el 37% del gasto total mundial, que alcanzó los US$ 7.2 mil millones, consolidando a la plataforma como un elemento central en el entretenimiento digital y dejando atrás su imagen de fenómeno pasajero.
La industria de los contenidos para adultos por suscripción ha dejado de ser marginal: OnlyFans es ahora una de las plataformas digitales más rentables del planeta.
Estados Unidos no solo lidera las cifras absolutas, sino que lo hace con una amplia diferencia respecto a otras naciones. Con USD 2.63 mil millones desembolsados, los estadounidenses superan con creces al resto de los países.
- Estados Unidos - US$ 2.63 mil millones
- Reino Unido - US$ 531 millones
- Canadá - US$ 355 millones
- Italia - US$ 355 millones
- México - US$ 291 millones
- Francia - US$ 237 millones
- Australia - US$ 237 millones
- Alemania - US$ 237 millones
- Brasil - US$ 194 millones
- España - US$ 194 millones
Este ranking confirma la fuerza histórica de los mercados anglosajones y expone el acelerado crecimiento en regiones como América Latina y Europa dentro del ecosistema OnlyFans.
Los 20 países con mayor gasto en América del Norte y del Sur en 2025 (mayor gasto total)
El gasto individual
El promedio anual de gasto por usuario en Estados Unidos alcanza los USD 7.73. Aunque la cifra puede parecer baja si se observa de manera aislada, la magnitud del fenómeno cobra sentido al multiplicarse por millones de usuarios activos.
La influencia urbana es aún más marcada: Atlanta, Orlando y Miami se sitúan entre las ciudades con mayor consumo en el mundo. Atlanta lidera con un gasto de USD 525,475 por cada 10,000 habitantes, dato que refleja cómo el pago por contenido digital exclusivo se ha normalizado en ciertos centros urbanos de Estados Unidos.
Si bien Estados Unidos se mantuvo como el mayor mercado en 2025, su crecimiento fue modesto, apenas 2%, señal clara de madurez y posible saturación.
En contraste, México mostró un incremento del 19%, y Europa creció a un ritmo promedio del 15%. Asia y Latinoamérica registraron expansiones que van del 28% al 32%. Esta dinámica anticipa que el próximo gran impulso para OnlyFans llegará desde economías emergentes, donde la adopción de pagos digitales y la actividad en redes sociales avanzan de manera pronunciada.
El informe OnlyFans Wrapped 2025 expone que la plataforma se ha integrado plenamente al circuito del entretenimiento digital mundial, perdiendo cualquier status de tabú.