 Fallece Edgar Quiñónez, ícono del teatro guatemalteco
Farándula

Luto en la escena nacional: fallece el maestro Edgar Quiñónez, pilar del teatro en Guatemala

La comunidad artística de Guatemala llora la partida del maestro Edgar Quiñónez, actor, director y técnico que dedicó su vida a las artes escénicas y a la formación cultural del país.

Edgar Quiñónez
Edgar Quiñónez / FOTO: Redes sociales

La comunidad teatral de Guatemala atraviesa un profundo duelo tras confirmarse el fallecimiento del maestro Edgar René Quiñónez Pérez, destacado actor, director, productor y técnico teatral, cuya trayectoria marcó varias generaciones del arte escénico nacional.

Su partida deja un vacío difícil de llenar en los escenarios y en los espacios culturales donde su presencia fue constante durante décadas.

Edgar Quiñónez falleció a los 71 años, dejando como legado una vida dedicada por completo al teatro y al fortalecimiento de la infraestructura cultural del país. Actualmente se desempeñaba como jefe del Departamento Técnico-Artístico del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, cargo que ocupó desde el 2006 y en el que estaba próximo a cumplir dos décadas de servicio.

Edgar Quiñonez
Edgar Quiñonez - Redes sociales

Una vida dedicada al arte escénico

Nacido en la Ciudad de Guatemala el 22 de mayo de 1954, Edgar Quiñónez descubrió su vocación artística desde muy joven. En 1976 inició sus estudios de arte dramático en la Universidad Popular de Guatemala, institución en la que también formó parte de su compañía profesional de teatro. Desde entonces, su carrera se desarrolló de manera constante sobre las tablas, tanto como actor como desde el ámbito técnico y de producción.

A lo largo de su trayectoria trabajó bajo la dirección de figuras fundamentales del teatro guatemalteco como Rubén Morales Monroy, Hugo Carrillo, Herbert Meneses, Manuel Corleto y Dick Smith, entre otros.

Su versatilidad le permitió integrarse a diversos grupos y compañías, incluyendo Teatrocentro, Grupo Escenario 7.79, Producciones Dick y Dialma Smith, así como proyectos enfocados en teatro infantil.

Formación, reconocimientos y proyección internacional

El maestro Quiñónez consolidó su formación académica en 1982, cuando obtuvo el título de maestro en arte especializado en teatro por el Instituto Nacional de Bellas Artes de Guatemala. Más adelante, en 2009, se graduó como licenciado en Artes Escénicas en la Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Su talento y compromiso trascendieron las fronteras del país. En 1980 fue seleccionado por la UNESCO para representar a Guatemala en un congreso sobre experiencias artísticas en países del tercer mundo, celebrado en Dakar, Senegal.

A este encuentro asistió junto al poeta guatemalteco Luis de Lión, desaparecido durante el conflicto armado interno, en una experiencia que marcó profundamente su visión artística y social.

Fue nominado en dos ocasiones al premio OPUS 87 por la obra infantil Tío Coyote y Tío Conejo, reconocimiento que evidenció su sensibilidad y capacidad para conectar con públicos de todas las edades.

Más de 40 obras y un legado vivo

Edgar Quiñónez participó como actor, director o productor en más de cuarenta obras teatrales. Entre los montajes más destacados de su carrera figuran El Señor Presidente, Torotumbo, Pascual Abaj, Las preciosas ridículas, Aulularia y diversas producciones de teatro para niños como El gato con botas y Pinocho.

Su último trabajo fue como productor de la obra Pepián de tres carnes, presentada durante septiembre y octubre de 2025 en el Teatro de Cámara Hugo Carrillo, una puesta en escena que hoy adquiere un significado especial al convertirse en su despedida de los escenarios.

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y agradecimiento. Artistas, técnicos, músicos y gestores culturales destacaron su generosidad, su compromiso y su calidad humana. La partida de Edgar Quiñónez marca el cierre de una etapa fundamental del teatro guatemalteco.

