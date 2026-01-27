 Película de 2015 que se estrenará en 2115
Farándula

¡Nadie vivo podrá verla! La película filmada en 2015 y que se entrenará en 2115

Fue filmada hace más de una década, protagonizada por una estrella de Hollywood y dirigida por un reconocido cineasta, pero nadie vivo hoy podrá verla.

100 Years: La película que nunca verás, Redes sociales
100 Years: La película que nunca verás / FOTO: Redes sociales

En una industria marcada por la inmediatez y los estrenos globales, existe una película que desafía por completo las reglas del cine contemporáneo. Se trata de "100 years: la película que nunca verás", un proyecto filmado en 2015 que no será exhibido hasta el año 2115, cuando se cumpla exactamente un siglo desde su realización.

Dirigida por Robert Rodriguez y protagonizada por John Malkovich, la cinta permanece sellada en una caja fuerte de alta seguridad ubicada en la Casa Louis XIII, en Cognac, Francia. Hasta ese día, ningún fragmento del filme, ninguna sinopsis ni detalle de su historia será revelado al público, convirtiéndola en uno de los mayores misterios de la historia del cine.

Un proyecto pensado para trascender generaciones

La idea detrás de esta película surgió como parte de una colaboración con la empresa francesa Rémy Martin, creadora del exclusivo coñac Louis XIII, conocido por su proceso de añejamiento de cien años.

Inspirados por esa tradición centenaria, los responsables del proyecto decidieron crear una obra cinematográfica que compartiera el mismo concepto temporal: una experiencia artística destinada exclusivamente al futuro.

A diferencia de otros proyectos que enfrentan retrasos por problemas financieros o logísticos, 100 Years fue concebida desde su origen para permanecer inaccesible durante un siglo. La fecha de estreno, fijada para el 18 de noviembre de 2115, fue definida desde el primer día de rodaje y es inamovible.

La película fue resguardada en una caja fuerte diseñada especialmente para este fin. El mecanismo de apertura está programado para activarse únicamente en la fecha señalada, sin posibilidad de adelantos, accesos anticipados o filtraciones, reforzando el carácter único del proyecto.

Ni los actores conocen la historia

Uno de los aspectos más intrigantes del filme es el nivel de secreto que lo rodea. De acuerdo con información proporcionada por la productora, el guion permanece bajo estricta confidencialidad. No existen imágenes oficiales, tráilers ni descripciones del argumento disponibles para el público actual.

Incluso los propios protagonistas desconocen el resultado final de la obra. John Malkovich, quien encabeza el elenco junto a otros actores internacionales, participó en el proyecto sin que la película tuviera un destino inmediato. La experiencia fue concebida como un acto de fe artística, más que como una obra destinada al consumo contemporáneo.

Robert Rodriguez, reconocido por películas como Sin City y El Mariachi, ha declarado en entrevistas que el proyecto le resultó profundamente atractivo precisamente por su naturaleza temporal. Para el cineasta, trabajar en una película destinada a espectadores que aún no existen representa una reflexión sobre el legado, la memoria y la permanencia del arte.

Foto embed
John Malkovich - 100 years - Redes sociales

Invitados que nunca asistirán

Como parte del concepto, Rémy Martin organizó una convocatoria exclusiva en la que seleccionó a mil personas de distintas partes del mundo, quienes recibieron una invitación oficial para asistir al estreno. Sin embargo, todos los invitados originales habrán fallecido cuando llegue el año 2115.

Las entradas, no obstante, pueden ser heredadas a descendientes directos, quienes serán los encargados de asistir al evento y descubrir, por primera vez, el contenido de la película. De esta manera, el estreno se convierte en un acto simbólico que une pasado, presente y futuro.

Una obra que convierte al tiempo en protagonista

Más allá de su elenco o de su director, 100 Years plantea una reflexión profunda sobre el paso del tiempo y la relación entre el arte y la posteridad. En una era dominada por el consumo rápido y la sobreexposición de contenidos, este proyecto propone lo opuesto: silencio, espera y misterio.

La película no busca el éxito inmediato ni la crítica contemporánea. Su propósito es convertirse en un mensaje para el futuro, un testimonio cultural que solo podrá ser interpretado por una generación lejana, con valores, contextos y sensibilidades completamente distintas a las actuales.

