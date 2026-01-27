Alex Honnold revela el monto pagado por escalar Taipei 101

El ascenso de Alex Honnold al Taipei 101 generó revuelo mundial, no solo por el peligro extremo sino por la cifra inesperada que recibió del gigante del streaming Netflix.
El conocido escalador realizó el reto sin cuerdas ni sistemas de protección, frente a cámaras que transmitieron el evento para millones de espectadores alrededor del mundo.
A lo largo de la transmisión, el escalador, famoso por su desempeño en el documental "Free Solo", enfrentó los 508 metros de altura del rascacielos en Taiwán y estableció un nuevo récord internacional en la disciplina de escalada urbana en solitario.
El monto que recibió Alex Honnold causó sorpresa incluso a él mismo. Según palabras recogidas por The New York Times, describió la suma como "una cantidad embarazosamente pequeña", especialmente si se compara con los salarios de deportistas en ligas estadounidenses.
Remarcó que su compensación no correspondía al acto de escalar, sino por ser parte de un espectáculo transmitido a escala mundial.
Ante la duda sobre si había recibido millones de dólares por su desempeño, Alex Honnold fue tajante: "No". Incluso señaló que cobró menos de lo que su propio agente habría esperado.
De acuerdo con fuentes cercanas a la organización, el pago se ubicó en el rango de "seis dígitos medios". En términos prácticos, esto implica entre USD 400 mil y USD 600 mil por la participación en el evento.
Su pasión
Alex Honnold ha dejado en claro que el dinero no es lo que lo mueve. Durante más de diez años vivió en una furgoneta, con el objetivo de aproximarse a zonas naturales para practicar la escalada.
Sólo en 2020 decidió comprar su primera casa en Las Vegas. Además, desde 2012 dona un tercio de sus ingresos a causas de energía solar y a su propia Honnold Foundation.
El evento también abrió un debate en redes sociales y foros especializados: muchos usuarios se sorprendieron por la cifra final, considerando el nivel de riesgo y la magnitud mundial del evento, y lamentaron que quienes asumen desafíos extremos no reciban retribuciones comparables a las de celebridades de otros ámbitos.
Al finalizar el ascenso, Alex Honnold confesó que lo que más valoró fue la oportunidad de contemplar la ciudad desde la cima del edificio: "Solo estar sentado en la cima de la aguja es una locura. Es la mejor forma de ver Taipéi", afirmó tras completar la hazaña.
Fuera del deporte, el escalador mantiene una vida personal estable. En 2019 se comprometió con Sanni McCandless, con quien se casó en 2020 y tiene dos hijas, nacidas en 2022 y 2024.