Carmen Villalobos aclara rumores sobre su soltería

Carmen Villalobos volvió a posicionarse en el centro de atención mediática después de que un video en redes desatara fuertes rumores sobre un posible regreso a la soltería. Durante los últimos meses, los seguidores de Villalobos han estado atentos a cada publicación relacionada con su vida personal.
Sin embargo, muchos se han centrado en la ausencia de contenido junto a su pareja, el presentador Frederik Oldenburg, con quien la actriz había hecho público su noviazgo desde 2023. Esto provocó una ola de especulaciones sobre un supuesto rompimiento, que tomó mayor fuerza con un clip viral compartido por la también actriz Majida Issa.
En el video en cuestión, publicado durante una jornada de grabaciones de la nueva versión de Sin senos sí hay paraíso, Issa aparece frente a cámara con una frase que muchos interpretaron como una señal clara de la situación sentimental de Villalobos.
"Yo creyendo que iba a ser la única soltera en el 2026... pero me llegaron refuerzos", afirmó. Tras este comentario, Carmen ingresa a la escena entre risas, provocando una reacción inmediata entre los fans.
Más de la vida de Carmen Villalobos
Aunque el tono del clip es claramente humorístico y muestra la complicidad entre ambas actrices, la publicación generó múltiples interpretaciones sobre si Villalobos estaría efectivamente soltera o simplemente disfrutando de un momento divertido con su colega. La falta de declaraciones oficiales sobre el estado de su relación con Oldenburg ha mantenido la incertidumbre entre los seguidores de la artista, quienes han debatido el significado del video en redes sociales como Instagram y TikTok.
La actriz colombiana ha construido una sólida carrera en la industria del entretenimiento latino. Además de su trayectoria en telenovelas, Villalobos ha incursionado como conductora en programas como Top Chef VIP y La huésped, consolidándose como una de las figuras más queridas del público hispanohablante.