El Sacrificio de Natalie Portman en 'El Cisne Negro'

Natalie Portman volvió a sacudir a Hollywood al revelar el duro sacrificio físico que vivió para dar vida a Nina Sayers en El cisne negro.

Natalie Portman contó detalles inéditos del exigente proceso de preparación física que vivió durante el rodaje de El cisne negro. Cabe destacar que la película le valió y le permitió ganar el ansiado Oscar a Mejor Actriz en 2011.

En una reciente entrevista, Portman explicó que, más allá del reto interpretativo, el entrenamiento para encarnar a la bailarina Nina Sayers implicó un esfuerzo corporal similar al de un atleta profesional. Asimismo, detalló que llegó al punto de experimentar lesiones reales durante la filmación de la cinta.

Según explicó la actriz, durante los ensayos y levantamientos constantes que exigía su personaje sufrió una dislocación de costilla. "Me pasó algo raro, una costilla se me salió o algo así", señaló, reconociendo que estas lesiones fueron parte de un proceso que exigió disciplina física intensa.

Portman se sometió a rutinas de entrenamiento diarias de hasta cinco horas, seis días a la semana, antes y durante el rodaje, combinadas con jornadas de grabación que a menudo superaban las doce horas.  La preparación fue diseñada específicamente para soportar las exigentes coreografías de ballet que el papel requería, a cargo de la exbailarina del New York City Ballet, Mary Helen Bower.

Más allá del esfuerzo físico, Portman también habló sobre el componente emocional y técnico que acompañó su inmersión en el mundo del ballet para El cisne negro.  El personaje de Nina Sayers se caracteriza por la intensidad psicológica y la autoexigencia extrema, aspectos que la actriz debió trasladar a su actuación con un compromiso total.

Aunque su labor fue reconocida con el Óscar, la participación de Portman en las escenas de baile generó en su momento debates sobre el uso de dobles profesionales.

Algunas voces señalaron que la actriz ejecutó solo una fracción de las escenas de danza compleja, mientras que el director Darren Aronofsky defendió su preparación, confirmando que Portman ejecutó la mayoría de las secuencias visibles en pantalla.

