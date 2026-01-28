Esposa de Bruce Willis revela que él ignora su demencia

Emma Heming Willis habló con una honestidad conmovedora sobre el estado de salud de su esposo, el actor Bruce Willis, durante su participación en el pódcast Conversations with Cam, conducido por Cameron Oaks Rogers.
En la entrevista, la modelo y empresaria reveló que el protagonista de Duro de matar no es consciente de que padece demencia frontotemporal (DFT), diagnóstico que se hizo público en 2023.
"No es que lo niegue ni que lo evite; simplemente, su cerebro ya no es capaz de reconocerlo. Nunca llegó a atar cabos", explicó Heming, al detallar que esta situación se debe a una afección neurológica conocida como anosognosia, frecuente en pacientes con demencia. Según indicó, esta condición impide que la persona identifique o sea consciente de su enfermedad.
Lejos de expresar enojo o frustración, Emma Heming aseguró que esta realidad le genera una extraña forma de alivio. "Nunca se rindió. Creo que ahí reside tanto la bendición como la maldición de esta enfermedad: nunca fue consciente de que la padecía, y sinceramente me alegra mucho que sea así", afirmó.
La esposa del actor también abordó uno de los grandes malentendidos que rodean a la demencia. "Muchas personas creen que se trata de negación, como si el paciente no quisiera aceptar lo que ocurre o no quisiera ir al médico. En realidad, es la anosognosia la que entra en juego. No es negación, es que el cerebro está cambiando", explicó, subrayando la importancia de comprender la enfermedad desde una mirada médica y humana.
Heming relató cómo Bruce Willis y otras personas con demencia perciben su día a día como una nueva normalidad. "Para ellos, así es la vida. No son conscientes de que algo ha cambiado", comentó, destacando el impacto que esta condición tiene no solo en los pacientes, sino también en sus familias y cuidadores.
En el plano personal, Emma habló de la relación actual que mantiene el actor con ella y con sus hijas. "Se conecta con nosotras de una manera distinta, pero sigue siendo una manera hermosa y muy significativa. Simplemente es diferente", expresó, dejando ver que pese a la enfermedad, el vínculo emocional sigue presente, aunque transformado.
Uno de los actores más queridos de Hollywood
Bruce Willis es uno de los actores más icónicos del cine estadounidense. Alcanzó fama mundial en la década de 1980 con la serie Luz de luna y se consolidó como estrella de acción gracias a su papel de John McClane en la saga Duro de matar. A lo largo de su carrera participó en películas emblemáticas como Pulp Fiction, El sexto sentido, Armageddon, 12 monos y Sin City, convirtiéndose en un referente de Hollywood durante más de cuatro décadas.
En 2022, su familia anunció su retiro definitivo de la actuación tras revelarse que padecía afasia, un trastorno del lenguaje. Un año después, se confirmó que su condición estaba relacionada con un diagnóstico de demencia frontotemporal.
¿Qué es la demencia frontotemporal?
La demencia frontotemporal es un tipo de demencia que afecta principalmente los lóbulos frontal y temporal del cerebro, áreas relacionadas con la personalidad, el comportamiento, el lenguaje y la toma de decisiones. A diferencia del Alzheimer, suele manifestarse a edades más tempranas y puede presentarse inicialmente con cambios conductuales o dificultades en el habla.
Entre sus síntomas más comunes se encuentran alteraciones de la personalidad, pérdida de empatía, conductas impulsivas, problemas para comunicarse, dificultades cognitivas y, en algunos casos, falta de conciencia sobre la propia enfermedad, como ocurre con la anosognosia.
El testimonio de Emma Heming no solo arroja luz sobre la condición de Bruce Willis, sino que también visibiliza una enfermedad poco comprendida y el complejo camino emocional que enfrentan quienes conviven con ella.
