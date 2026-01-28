Ethan Hawke confiesa no sentirse seguro en Estados Unidos

El reconocido actor y cineasta Ethan Hawke, nominado al Oscar 2026, encendió el debate internacional tras revelar que actualmente no se siente seguro ni libre al expresar sus opiniones en Estados Unidos, país donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera artística.
Sus declaraciones, difundidas recientemente en un medio internacional, han generado una fuerte reacción entre seguidores, colegas y analistas culturales.
La frase que más resonó fue compartida en una publicación que rápidamente se viralizó:
"Hay un miedo en el aire que nunca antes había sentido, y eso no es Estados Unidos. Ser artista en un país libre es un privilegio. Ya no me siento así. Y eso tiene que cambiar", expresó el actor.
Según Hawke, el ambiente social y político que se vive actualmente en su país ha creado una sensación de inseguridad emocional y autocensura, especialmente entre figuras públicas, artistas e intelectuales. El actor confesó que, por primera vez, siente temor de opinar abiertamente sobre temas sensibles, algo que considera contrario a los valores con los que creció.
"Ya no me siento libre"
De acuerdo con lo señalado por el propio Hawke, existe un clima de tensión constante que afecta no solo a la industria del entretenimiento, sino también a la vida cotidiana de millones de ciudadanos.
El actor subrayó que la libertad de expresión ha sido históricamente uno de los pilares de la identidad estadounidense, y advirtió que normalizar el miedo o el silencio representa un retroceso peligroso. "Ser artista en un país libre es un privilegio", remarcó, dejando claro que considera urgente un cambio en el rumbo social del país.
Las declaraciones de Hawke provocaron una ola de comentarios en plataformas digitales. Usuarios expresaron apoyo, señalando que cada vez más figuras públicas reconocen un clima de represión simbólica, mientras otros abrieron el debate sobre la polarización política y social que atraviesa Estados Unidos.
¿Quién es Ethan Hawke?
Ethan Hawke es uno de los actores más respetados de su generación. Inició su carrera en los años 80 y alcanzó reconocimiento mundial con películas como Dead Poets Society, Reality Bites y la trilogía Before Sunrise, Before Sunset y Before Midnight, considerada una de las más influyentes del cine contemporáneo.
Además de su trabajo como actor, Hawke ha destacado como director, guionista y escritor, consolidándose como una voz crítica dentro de la industria cinematográfica. A lo largo de su carrera ha sido nominado en múltiples ocasiones a premios de alto prestigio, incluyendo los Premios Oscar, Globos de Oro y BAFTA.
Su nominación al Oscar 2026
En la edición 2026 de los Premios Oscar, Ethan Hawke recibió una nueva nominación, reafirmando su vigencia y relevancia en la industria del cine. Aunque su trabajo ha sido celebrado por la crítica, el actor ha dejado claro que el reconocimiento profesional no lo aleja de su preocupación por el contexto social y político de su país.
Para Hawke, el arte y la libertad están profundamente conectados, y por ello considera que el miedo a opinar representa una amenaza directa a la creatividad y al pensamiento crítico.
