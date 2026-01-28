 Tranzas informa sobre la muerte de un integrante
Farándula

Tranzas informa la muerte de uno de sus integrantes con emotivo mensaje

El rock latino está de luto. Tranzas confirmó la muerte de Jorge "Yoyó" Ponce, su primer baterista, con un mensaje cargado de nostalgia que conmovió a fans.

Compartir:
Tranzas, Redes sociales
Tranzas / FOTO: Redes sociales

La industria musical latinoamericana vuelve a vestirse de luto tras confirmarse el fallecimiento de Jorge "Yoyó" Ponce, primer baterista de la emblemática banda ecuatoriana Tranzas. La noticia fue dada a conocer a través de redes sociales por Douglas Bastidas, vocalista y líder del grupo, quien compartió un emotivo mensaje de despedida que rápidamente generó una ola de reacciones.

"Con mucho pesar me entero hoy del fallecimiento de nuestro primer baterista, hermano y compañero de mil batallas, nuestro tan querido Yoyó Ponce. Siempre has estado y estarás en mis recuerdos más felices. R.I.P.", escribió Bastidas en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía en blanco y negro de los primeros años de la banda.

Foto embed
Tranzas - Redes sociales

El mensaje no tardó en viralizarse y fue acompañado por decenas de comentarios de músicos, colegas y seguidores que recordaron el legado de Ponce y expresaron sus condolencias. Entre ellos, artistas y productores que compartieron escenario o vivencias con el músico, destacando su talento, humildad y el impacto que tuvo en la escena del rock regional durante los años noventa.

"Qué dolor, mi Jorgi Ponce", "Vuela alto", "Gracias por la música" y "Marcaste una época", fueron algunos de los mensajes que inundaron la publicación, evidenciando el cariño que despertó su partida entre varias generaciones de seguidores de Tranzas.

Hasta el momento, no se han revelado las causas del fallecimiento de Jorge Ponce. De acuerdo con información compartida por allegados, el músico tenía 55 años al momento de su muerte. Su deceso representa una pérdida significativa para quienes vivieron el auge de la banda.

¿Quién fue Jorge "Yoyó" Ponce?

Jorge Ponce, conocido artísticamente como Yoyó Ponce, fue el primer baterista de Tranzas y formó parte de la etapa fundacional del grupo, contribuyendo al sonido que más tarde los llevaría a consolidarse como una de las bandas más influyentes del rock latino de Ecuador.

Su estilo y energía quedaron marcados en los primeros años de la agrupación, una etapa que sentó las bases del éxito posterior del proyecto musical liderado por Douglas Bastidas.

Sobre Tranzas

Tranzas es una banda ecuatoriana de pop-rock formada a finales de los años ochenta, considerada una de las agrupaciones más importantes del país y con amplio reconocimiento en América Latina.

A lo largo de su trayectoria, lograron posicionar múltiples éxitos que se convirtieron en himnos generacionales, entre ellos "Debes buscarte un nuevo amor", "Morí", "Dime si recuerdas" y "Si volvieras".

Con más de tres décadas de carrera, Tranzas ha mantenido una conexión constante con su público, combinando letras cargadas de nostalgia, desamor y reflexión, elementos que los convirtieron en referentes del género.

La muerte de Jorge "Yoyó" Ponce no solo representa la despedida de un músico, sino también el cierre de un capítulo fundamental en la historia de Tranzas. Su legado permanece en la memoria de quienes crecieron con su música y en los recuerdos que hoy, como escribió Douglas Bastidas, seguirán vivos para siempre.

Mira también:

@emisorasunidas897

Ascenso al Taipei causó un revuelo social y siguen surgiendo más detalles. . . #Taipei101 #AlexHonnol #Escalador

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Congreso aprueba ampliación presupuestaria vigente para 2026t
Nacionales

Congreso aprueba ampliación presupuestaria vigente para 2026

07:47 AM, Ene 28
Jorge Batres, jugador de Aurora, operado tras sufrir un accidentet
Deportes

Jorge Batres, jugador de Aurora, operado tras sufrir un accidente

07:37 AM, Ene 28
Estos son los puntos de la capital donde se habilitarán nuevas motovíast
Nacionales

Estos son los puntos de la capital donde se habilitarán nuevas motovías

06:55 AM, Ene 28
¿Cómo funciona la nueva red de semáforos inteligentes en la ciudad?t
Nacionales

¿Cómo funciona la nueva red de semáforos inteligentes en la ciudad?

06:29 AM, Ene 28

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.FútbolNoticias de Guatemala#liganacionalDonald TrumpReal MadridPNCVenezuelaNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos