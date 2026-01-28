Tranzas informa sobre la muerte de un integrante

La industria musical latinoamericana vuelve a vestirse de luto tras confirmarse el fallecimiento de Jorge "Yoyó" Ponce, primer baterista de la emblemática banda ecuatoriana Tranzas. La noticia fue dada a conocer a través de redes sociales por Douglas Bastidas, vocalista y líder del grupo, quien compartió un emotivo mensaje de despedida que rápidamente generó una ola de reacciones.
"Con mucho pesar me entero hoy del fallecimiento de nuestro primer baterista, hermano y compañero de mil batallas, nuestro tan querido Yoyó Ponce. Siempre has estado y estarás en mis recuerdos más felices. R.I.P.", escribió Bastidas en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía en blanco y negro de los primeros años de la banda.
El mensaje no tardó en viralizarse y fue acompañado por decenas de comentarios de músicos, colegas y seguidores que recordaron el legado de Ponce y expresaron sus condolencias. Entre ellos, artistas y productores que compartieron escenario o vivencias con el músico, destacando su talento, humildad y el impacto que tuvo en la escena del rock regional durante los años noventa.
"Qué dolor, mi Jorgi Ponce", "Vuela alto", "Gracias por la música" y "Marcaste una época", fueron algunos de los mensajes que inundaron la publicación, evidenciando el cariño que despertó su partida entre varias generaciones de seguidores de Tranzas.
Hasta el momento, no se han revelado las causas del fallecimiento de Jorge Ponce. De acuerdo con información compartida por allegados, el músico tenía 55 años al momento de su muerte. Su deceso representa una pérdida significativa para quienes vivieron el auge de la banda.
¿Quién fue Jorge "Yoyó" Ponce?
Jorge Ponce, conocido artísticamente como Yoyó Ponce, fue el primer baterista de Tranzas y formó parte de la etapa fundacional del grupo, contribuyendo al sonido que más tarde los llevaría a consolidarse como una de las bandas más influyentes del rock latino de Ecuador.
Su estilo y energía quedaron marcados en los primeros años de la agrupación, una etapa que sentó las bases del éxito posterior del proyecto musical liderado por Douglas Bastidas.
Sobre Tranzas
Tranzas es una banda ecuatoriana de pop-rock formada a finales de los años ochenta, considerada una de las agrupaciones más importantes del país y con amplio reconocimiento en América Latina.
A lo largo de su trayectoria, lograron posicionar múltiples éxitos que se convirtieron en himnos generacionales, entre ellos "Debes buscarte un nuevo amor", "Morí", "Dime si recuerdas" y "Si volvieras".
Con más de tres décadas de carrera, Tranzas ha mantenido una conexión constante con su público, combinando letras cargadas de nostalgia, desamor y reflexión, elementos que los convirtieron en referentes del género.
La muerte de Jorge "Yoyó" Ponce no solo representa la despedida de un músico, sino también el cierre de un capítulo fundamental en la historia de Tranzas. Su legado permanece en la memoria de quienes crecieron con su música y en los recuerdos que hoy, como escribió Douglas Bastidas, seguirán vivos para siempre.
Mira también:
@emisorasunidas897
Ascenso al Taipei causó un revuelo social y siguen surgiendo más detalles. . . #Taipei101 #AlexHonnol #Escalador♬ sonido original - Emisoras Unidas