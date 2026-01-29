Justin Bieber Regresa a los Grammy con Actuación Especial

Justin Bieber regresa a la escena musical con fuerza este 2026 al confirmar su esperada participación en la próxima edición de los Grammy, donde no solo actuará por primera vez durante la ceremonia principal sino que además compite por cuatro importantes galardones.
La gala se celebrará este domingo 1 de febrero en la ciudad de Los Ángeles y reconocerá a los principales exponentes de la industria musical internacional.
De acuerdo con lo que se anticipa para su presentación, se prevé que Bieber interprete el sencillo ‘Daisies’, incluido en ‘Swag’. La elección no es casual: el tema también está nominado en la categoría de mejor interpretación pop solista.
Justin Bieber buscará hacerse con premios en cuatro categorías de los Grammy 2026:
- Álbum del año con "Swag"
- Mejor interpretación pop solista gracias a "DAISIES"
- Mejor álbum vocal pop también con "Swag"
- Mejor interpretación de R&B por su tema "YUKON"
Pese a la expectación, la presencia pública de Justin Bieber ha sido escasa en los últimos años. Su actuación en los Grammy marca el inicio de un año cargado de actividades, ya que también es cabeza de cartel del festival Coachella en abril.
Horarios y transmisión
La transmisión oficial de los Grammy 2026 está dividida especialmente para audiencias de Guatemala y el resto de Latinoamérica:
- 14:30 PM: Arranque de la Premiere Ceremony vía YouTube y el sitio web oficial
- 18:00 PM: Inicio de la alfombra roja a través de E! Entertainment y en las redes sociales de los Grammy
- 19:00 PM: Comienzo de la ceremonia principal, que se podrá ver en vivo por TNT, Max e Imagen TV
Además, la transmisión en Estados Unidos incluye CBS Television Network y, en modalidad en vivo y bajo demanda, la plataforma Paramount+.
La Academia de la Grabación reveló que Justin Bieber compartirá el escenario con otros grandes artistas. Entre los confirmados destacan todos los nominados a Mejor Artista Nuevo, Sabrina Carpenter, Clipse y Pharrell Williams.
El evento estará dirigido por el comediante Trevor Noah, quien repite como anfitrión de la ceremonia.