Lady Gaga denuncia abusos de ICE y pide piedad a Trump

Lady Gaga, reconocida artista internacional, realizó un llamado urgente durante su reciente concierto en Tokio para denunciar los abusos cometidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos.
La cantante expresó su profunda preocupación tras las recientes muertes de dos migrantes, entre ellas el enfermero Alex Pretti, en operativos de ICE en Minneapolis. Gaga interrumpió su espectáculo ante miles de asistentes para compartir un mensaje claro contra las redadas ordenadas por Donald Trump y dar voz al sufrimiento de las familias afectadas.
Durante su intervención, Lady Gaga resaltó el dolor y miedo que siente al pensar en los niños y familias estadounidenses que, según dijo, enfrentan una ola de violencia e inseguridad por parte de las autoridades migratorias.
Manifestó que, a pesar de encontrarse en Japón, su corazón está con quienes están "siendo atacados sin piedad" y pidió a su audiencia que se solidarice con las víctimas de las redadas.
"Me duele el corazón pensar en cómo sus vidas se están destruyendo ante nuestros ojos". Reflexionó sobre la situación en Minnesota, donde la población vive con temor y desconcierto, y mencionó la valentía de quienes buscan respuestas y protección.
Solicita que sus fanáticos alcen la voz y apoyen a las comunidades migrantes, destacando la importancia de la unidad incluso fuera del territorio estadounidense.
La artista también dirigió palabras a quienes se sienten solos e indefensos ante la crisis migratoria.
"Dedico esta canción a todos los que sufren, a quienes han perdido a un ser querido y enfrentan momentos imposibles", dijo al interpretar "Come to Mama", convirtiendo el escenario en un espacio de consuelo para los afectados por las políticas migratorias.
Un llamado a la compasión y al cambio
En su discurso, Lady Gaga exigió que las autoridades "regresen la seguridad y la paz" y escuchen el clamor popular para modificar las acciones gubernamentales.
Pidió que se restablezcan la seguridad y el sentido de pertenencia en las comunidades, recalcando que algo fundamental se rompe cuando estos valores desaparecen. Subrayó: "Espero que nuestros líderes nos escuchen y cambien el rumbo rápidamente, que tengan piedad de todos en el país".
Este pronunciamiento tuvo lugar casi una semana después del asesinato de Alex Pretti a manos de agentes de ICE en Minneapolis, ciudad donde también murió Renée Good el 7 de enero durante una redada. Estos incidentes han generado alarma entre activistas y defensores de derechos humanos en todo el país.
La reacción de Lady Gaga se suma a la de varias celebridades que han expresado su rechazo a las políticas migratorias del expresidente Donald Trump.
Figuras como Mark Ruffalo, Olivia Wilde, Wanda Sykes y Jimmy Kimmel han condenado públicamente las redadas y la separación de familias. Sus declaraciones ha