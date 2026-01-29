Maribel Guardia Responde a Su Nuera: Mensajes de Odio

La polémica entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón continúa acaparando la atención de la prensa. Lo anterior, tras las recientes declaraciones de la costarricense, quien rompió el silencio sobre su relación con su nieto, José Julián, y los mensajes que ha recibido del menor.
En entrevista concedida esta semana, Maribel Guardia, protagonista de telenovelas como Corona de lágrimas, habló con franqueza sobre la disputa familiar y las tensiones con su ex nuera, Imelda Garza Tuñón. Hace unas semanas, Tuñón aseguró que no ha recibido apoyo económico para mantener al niño a pesar de la herencia que dejó su difunto esposo, el cantante Julián Figueroa.
Guardia confirmó que José Julián, de quien está separada desde hace aproximadamente un año, le ha enviado audios en los que se refiere a ella como "cruel" y afirma que la "odia". Estos mensajes fueron divulgados por la actriz en un intento de explicar cómo ha vivido la difícil situación de no poder convivir con su nieto.
La artista expresó que ama profundamente a su nieto, describiéndolo como "lo único que le queda de su hijo José Julián". Además, afirmó que nunca ha tenido la intención de alejarlo de su familia, sino de protegerlo y velar por su bienestar emocional y económico.
Guardia también deseó que Imelda pueda mejorar su situación personal y emocional para poder atender al niño como corresponde, señalando que su prioridad es el interés superior de José Julián.
El conflicto entre Guardia y Tuñón se intensificó luego de que la actriz interpusiera una demanda con el propósito de asegurar la custodia del menor.