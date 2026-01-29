 Descubre Misión Zenthara: Laser Tag Futurista en Guatemala
La experiencia futurista aterriza en Miraflores con retos tácticos, luces neón y juegos de estrategia.

Miraflores, Miraflores
Miraflores / FOTO: Miraflores

La adrenalina, la tecnología y la diversión se combinan en el centro comercial Miraflores con la apertura de Laser Tag Misión Zenthara. Se trata de una nueva experiencia inmersiva de entretenimiento que propone desafíos tácticos de última generación para niños, jóvenes y adultos.

Esta atracción refuerza la propuesta del recinto como uno de los destinos más completos e innovadores de entretenimiento en la ciudad. Ubicada en el nivel 7, Laser Tag Misión Zenthara introduce a los visitantes en un entorno futurista con luces, sonido envolvente y escenarios dinámicos donde cada partida se transforma en una misión estratégica.

El concepto está diseñado para que los participantes se conviertan en protagonistas de una aventura llena de acción, en la que el trabajo en equipo, la toma de decisiones y la coordinación son clave para avanzar. La experiencia está pensada para grupos de amigos, familias y equipos de trabajo que buscan actividades diferentes en Ciudad de Guatemala.

Cada sesión ofrece retos distintos, lo que permite que ninguna partida sea igual a la anterior.  El formato promueve la competencia sana en un ambiente seguro y controlado, ideal para quienes desean romper la rutina con propuestas de entretenimiento interactivo.

Más de la nueva atracción Misión Zenthara

Con esta incorporación, Miraflores fortalece su portafolio de atracciones innovadoras, apostando por experiencias que van más allá de lo tradicional.  De acuerdo con su gerencia, el concepto invita a desconectarse de la rutina diaria y reconectar con la diversión a través de dinámicas llenas de energía y emoción.

Laser Tag Misión Zenthara opera de martes a viernes de 3:00 p.m. a 7:20 p.m., y fines de semana de 11:00 a.m. a 8:20 p.m.

Los precios están estructurados para distintos tamaños de grupo: pase individual por Q80, pase grupal para cuatro personas en adelante por Q280 y pase para equipos completos de 16 jugadores por Q960.  Las entradas pueden adquirirse en taquilla o mediante la página web del centro comercial.

