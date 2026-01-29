¿Por qué Japón se quedó sin pandas?

Japón se quedó sin pandas gigantes por primera vez desde 1972 tras el regreso a China de los últimos ejemplares que se encontraban en el zoológico de Ueno. Los gemelos Xiao Xiao y Lei Lei, nacidos en junio de 2021 en el famoso zoológico de Ueno, partieron rumbo a la provincia de Sichuan, en el suroeste de China.
Durante su traslado, los pandas fueron trasladados a la base de Ya’an del Centro Chino de Conservación e Investigación del Panda Gigante, donde iniciaron un periodo de cuarentena y observación sanitaria, según el protocolo de cuidado animal. La presencia de pandas en Japón siempre fue más que una atracción turística: representó un símbolo de amistad entre Japón y China.
En 1972, China envió por primera vez pandas gigantes a Japón como gesto de normalización de relaciones entre ambos países, un momento histórico que consolidó la llamada "diplomacia del panda". Desde entonces, los osos se convirtieron en un elemento querido por el público japonés, atrayendo a millones de visitantes al zoológico de Ueno y otros centros de conservación.
Durante casi cinco décadas, los acuerdos de cesión permitieron que generaciones de japoneses creciesen con la presencia de los emblemáticos pandas. El nacimiento de pandas en Japón, como el de Xiao Xiao y Lei Lei, fue celebrado como un logro de colaboración científica y emocional entre ambos países.
Más del destino de los pandas
China mantiene la propiedad legal de todos los pandas gigantes cedidos al extranjero, incluso de los nacidos fuera de su territorio, y bajo los términos de estos acuerdos deben regresar al país de origen cuando estos concluyen.
Aunque el regreso estaba programado oficialmente para febrero de 2026, las partes acordaron adelantar la fecha de retorno, marcando el cierre definitivo de la presencia de pandas en Japón. Este retorno ocurre en un momento en que las relaciones entre Japón y China están tensionadas por cuestiones políticas y de seguridad.