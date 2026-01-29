 ¿Por qué Japón se quedó sin pandas?
Tendencias

¿Por qué Japón se quedó sin pandas y qué tiene que ver China en esto?

Japón vive un momento inédito: por primera vez en más de medio siglo ya no tiene pandas gigantes.

Compartir:
Pandas, Pandas
Pandas / FOTO: Pandas

Japón se quedó sin pandas gigantes por primera vez desde 1972 tras el regreso a China de los últimos ejemplares que se encontraban en el zoológico de Ueno. Los gemelos Xiao Xiao y Lei Lei, nacidos en junio de 2021 en el famoso zoológico de Ueno, partieron rumbo a la provincia de Sichuan, en el suroeste de China.

Durante su traslado, los pandas fueron trasladados a la base de Ya’an del Centro Chino de Conservación e Investigación del Panda Gigante, donde iniciaron un periodo de cuarentena y observación sanitaria, según el protocolo de cuidado animal.  La presencia de pandas en Japón siempre fue más que una atracción turística: representó un símbolo de amistad entre Japón y China.

En 1972, China envió por primera vez pandas gigantes a Japón como gesto de normalización de relaciones entre ambos países, un momento histórico que consolidó la llamada "diplomacia del panda". Desde entonces, los osos se convirtieron en un elemento querido por el público japonés, atrayendo a millones de visitantes al zoológico de Ueno y otros centros de conservación.

Durante casi cinco décadas, los acuerdos de cesión permitieron que generaciones de japoneses creciesen con la presencia de los emblemáticos pandas.  El nacimiento de pandas en Japón, como el de Xiao Xiao y Lei Lei, fue celebrado como un logro de colaboración científica y emocional entre ambos países.

Más del destino de los pandas

China mantiene la propiedad legal de todos los pandas gigantes cedidos al extranjero, incluso de los nacidos fuera de su territorio, y bajo los términos de estos acuerdos deben regresar al país de origen cuando estos concluyen.

Día de la Candelaria: tradición, significado y por qué se celebra el 2 de febrero con tamales

Cada 2 de febrero, el Día de la Candelaria marca el cierre del ciclo navideño con una celebración que une fe, tradición y gastronomía.

Aunque el regreso estaba programado oficialmente para febrero de 2026, las partes acordaron adelantar la fecha de retorno, marcando el cierre definitivo de la presencia de pandas en Japón. Este retorno ocurre en un momento en que las relaciones entre Japón y China están tensionadas por cuestiones políticas y de seguridad.

En Portada

Consejo Superior Universitario oficializa convocatoria para aspirantes a la CCt
Nacionales

Consejo Superior Universitario oficializa convocatoria para aspirantes a la CC

08:48 AM, Ene 29
Municipal contrata a un campeón de Copa Sudamericana t
Deportes

Municipal contrata a un campeón de Copa Sudamericana

09:33 AM, Ene 29
Guatemala ha incautado casi cinco toneladas de cocaína en contenedorest
Nacionales

Guatemala ha incautado casi cinco toneladas de cocaína en contenedores

07:59 AM, Ene 29
Justin Bieber regresa a los Grammy con una actuación especialt
Farándula

Justin Bieber regresa a los Grammy con una actuación especial

08:52 AM, Ene 29

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Fútbol#liganacionalDonald TrumpReal MadridPNCVenezuelaNoticias de GuatemalaNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos