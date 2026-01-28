 Día de la Candelaria: Significado del 2 de Febrero
Día de la Candelaria: tradición, significado y por qué se celebra el 2 de febrero con tamales

Cada 2 de febrero, el Día de la Candelaria marca el cierre del ciclo navideño con una celebración que une fe, tradición y gastronomía.

Candelaria, Candelaria
Candelaria / FOTO: Candelaria

Cada 2 de febrero se conmemora el Día de la Candelaria, una festividad que combina historia, tradición religiosa y un encuentro gastronómico que reúne a familias.  Esta celebración, profundamente arraigada en la cultura popular, tiene como protagonista un platillo simbólico: los tamales.

El origen del Día de la Candelaria se remonta a una festividad religiosa que celebra la presentación del Niño Jesús en el templo y la purificación de la Virgen María, cuarenta días después de Navidad. Este momento del calendario marca el cierre del ciclo navideño dentro de la tradición litúrgica y se caracteriza por rituales en los que las candelas o velas que se llevan a bendecir simbolizan la luz, la fe y la renovación espiritual.

El elemento culinario más destacado de este día son los tamales, que han pasado de ser un simple alimento a convertirse en un símbolo de unión y convivencia.  Su presencia en la celebración responde a varias costumbres que inician semanas antes, específicamente durante la festividad de los Reyes Magos el 6 de enero.

En esa fecha, se parte una rosca tradicional que contiene una figura del Niño Jesús oculta. La persona que encuentra esa figura asume el compromiso de invitar tamales el 2 de febrero, lo que refuerza la idea de compartir y fortalecer los lazos comunitarios.

Más allá de ser un gesto de cortesía, esta costumbre se ha incorporado profundamente en las tradiciones familiares y vecinales.  Las reuniones alrededor de los tamales acompañados de atole u otras bebidas calientes se transforman en momentos de encuentro, anécdotas y celebraciones intergeneracionales que mantienen viva la tradición cada año.

La asociación entre el Día de la Candelaria y los tamales también refleja un sincretismo entre prácticas religiosas y antiguas celebraciones agrícolas.

Antes de la influencia católica, diversas culturas originarias celebraban ceremonias al inicio de febrero, vinculadas al agradecimiento por las cosechas y a ofrendas elaboradas con masa de maíz, considerado un alimento sagrado.

