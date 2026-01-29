 Melissa Navarro brilla en TikTok Awards
Farándula

Melissa Navarro se luce en los TikTok Awards y provoca comparaciones con icónico personaje de Disney

Elegante, luminosa y con un aire de cuento de hadas. Melissa Navarro se robó todas las miradas en los TikTok Awards México 2026.

Compartir:
Melissa Navarro, Redes sociales
Melissa Navarro / FOTO: Redes sociales

La llegada de Melissa Navarro a los TikTok Awards México 2026 no pasó desapercibida. Desde su aparición en la alfombra, la creadora de contenido capturó la atención de cámaras, asistentes y seguidores en redes sociales, quienes rápidamente comenzaron a viralizar imágenes y videos del momento.

El look elegido por Melissa, caracterizado por su elegancia y estilo clásico, provocó una ola de comentarios en plataformas digitales, donde muchos usuarios coincidieron en una comparación recurrente: Bella, el icónico personaje de La Bella y la Bestia.

La similitud no solo se centró en el vestuario, sino también en su porte, expresión y presencia frente a las cámaras.

Minutos después de su llegada, el nombre de Melissa Navarro comenzó a circular con fuerza en TikTok y X, donde los fans compartieron clips de su paso por la alfombra acompañados de mensajes como "parece una princesa de Disney", "es Bella en versión real" y "salida de un cuento".

Foto embed
Melissa Navarro - Redes sociales

¿Quién es Melissa Navarro?

Melissa Navarro es una creadora de contenido e influencer mexicana que ha logrado consolidarse en TikTok gracias a su carisma, estilo y cercanía con su comunidad digital. Su contenido abarca desde lifestyle y moda hasta tendencias virales, lo que le ha permitido construir una base sólida de seguidores y posicionarse como una de las personalidades emergentes más influyentes de la plataforma.

Con millones de visualizaciones acumuladas y una presencia constante en tendencias, Melissa ha logrado trascender la pantalla del celular para convertirse en un referente dentro del ecosistema digital mexicano.

Su llegada a los TikTok Awards México 2026

La participación de Melissa Navarro en los TikTok Awards México 2026 marcó un momento importante en su carrera.

El evento reúne a los creadores más influyentes del año y se ha convertido en una vitrina clave para quienes marcan tendencia dentro y fuera de TikTok, por lo que la presencia de Melissa reafirma su relevancia dentro de la plataforma.

Los TikTok Awards México 2026 reconoce a los creadores, artistas y proyectos que han dejado huella en la comunidad digital durante el último año.

La transmisión en vivo comenzó a las 7:00 PM con la TikTok Carpet, mientras que la ceremonia oficial arrancó a las 8:00 PM. Además, el evento cuenta con una retransmisión disponible durante 24 horas.

Los TikTok Awards México 2026 pueden verse a través de la cuenta oficial @tiktoklatam, permitiendo que millones de usuarios sigan cada momento de la gala desde cualquier parte del mundo.

Mira también: 

@emisorasunidas897

🚠 ¿Cuál será el precio del servicio de transporte del Aerometro? . . #Aerometro #transporte #ciudad #guatemala

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

TikTok Awards México 2026: los ganadores y momentos que marcaron la nochet
Farándula

TikTok Awards México 2026: los ganadores y momentos que marcaron la noche

10:33 PM, Ene 29
Elección TSE: Comisión concluye revisión de expedientest
Nacionales

Elección TSE: Comisión concluye revisión de expedientes

10:20 PM, Ene 29
Santa Lucía sorprende a Guatemala en Clasificatoria de Concacaf t
Deportes

Santa Lucía sorprende a Guatemala en Clasificatoria de Concacaf

04:39 PM, Ene 29
FOTOS. Talan árboles por construcción del AeroMetrot
Nacionales

FOTOS. Talan árboles por construcción del AeroMetro

08:08 PM, Ene 29

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.FútbolDonald Trump#liganacionalReal MadridPNCVenezuelaNicolás MaduroNoticias de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos