 Shakira establece récord Guinness con gira más taquillera
Farándula

Shakira rompe récord Guinness como la artista hispana con la gira más taquillera de la historia

"Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" recaudó US$421,6 millones de dólares y vendió 3,3 millones de tickets

Compartir:
Shakira, Instagram
Shakira / FOTO: Instagram

Shakira rompió un récord Guinness con su gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran", convirtiéndose en la artista hispana con la gira más taquillera de la historia.

La artista colombiana celebró este hito luego de tres décadas de trabajo y desafíos en la industria musical.

"Después de una carrera de 30 años, que requirió tanto esfuerzo y enfrentó tantos desafíos, vivir este momento increíble es algo increíble", comentó Shakira a Billboard.

La gira, que comenzó el 11 de febrero de 2025 y continuará en 2026, alcanzó una cifra histórica de 421,6 millones de dólares en recaudación y vendió 3,3 millones de boletos en 86 presentaciones, según Billboard Boxscore.

Con esto, superó el récord anterior que ostentaba el "Luis Miguel Tour 2023-24", el cual había acumulado 409,5 millones de dólares y vendido 2,9 millones de entradas.

Shakira marcó el 11 de diciembre otro hito, tras su concierto en el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires, alcanzando los 410,3 millones de dólares, para luego sumar dos fechas en Córdoba, Argentina y tres shows más en Hollywood, Florida. 

Este logro refuerza su posición como una de las figuras más influyentes y rentables en la música latina a nivel internacional.

Un hito sin precedentes en la música latina

En declaraciones a Billboard, Shakira reconoció el crecimiento de la industria en comparación con los inicios de su carrera y subrayó lo significativo de este nuevo récord: 

"Romper este récord es un nuevo hito para mí, considerando que hay tantos grandes artistas que históricamente han hecho giras en América Latina y España". Agradeció a sus seguidores, asegurando que su pasión y lealtad le dan sentido a su trabajo.

Hasta ahora, Shakira ha generado un acumulado de 529,7 millones de dólares y vendido 4,9 millones de entradas en 206 shows reportados a lo largo de su carrera.

La gira "Las Mujeres Ya No Lloran" consolidó su lugar dentro de un selecto grupo de artistas latinoamericanos que marcan tendencia y establecen récords en la industria mundial.

Recaudación y asistencia por regiones

  • Latinoamérica (Primera etapa): Recaudó 144,4 millones de dólares, vendió 1,2 millones de boletos en 25 conciertos. El promedio por show alcanzó los 5,8 millones de dólares con un precio medio de entrada de 120,56 dólares.
  • Estados Unidos y Canadá: Alcanzó 103,6 millones de dólares en ingresos, 690.540 boletos vendidos en 22 fechas, promediando 4,7 millones de dólares por función y boletos de 150 dólares en promedio.
  • Latinoamérica (Segunda etapa): Sumó 169,2 millones de dólares en recaudación con 1,37 millones de boletos vendidos en 36 shows, promediando nuevamente 4,7 millones por evento y entradas de 123,18 dólares en promedio.
  • Hollywood, Florida: Reunió 4,4 millones de dólares, 18.615 boletos en 3 presentaciones. El promedio de recaudación fue de 1,47 millones por show y el precio medio de boleto llegó a 236,54 dólares.

En Portada

Consejo Superior Universitario oficializa convocatoria para aspirantes a la CCt
Nacionales

Consejo Superior Universitario oficializa convocatoria para aspirantes a la CC

08:48 AM, Ene 29
Municipal contrata a un campeón de Copa Sudamericana t
Deportes

Municipal contrata a un campeón de Copa Sudamericana

09:33 AM, Ene 29
Guatemala ha incautado casi cinco toneladas de cocaína en contenedorest
Nacionales

Guatemala ha incautado casi cinco toneladas de cocaína en contenedores

07:59 AM, Ene 29
Justin Bieber regresa a los Grammy con una actuación especialt
Farándula

Justin Bieber regresa a los Grammy con una actuación especial

08:52 AM, Ene 29

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Fútbol#liganacionalDonald TrumpReal MadridPNCVenezuelaNoticias de GuatemalaNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos