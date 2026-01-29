Shakira establece récord Guinness con gira más taquillera

Shakira rompió un récord Guinness con su gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran", convirtiéndose en la artista hispana con la gira más taquillera de la historia.
La artista colombiana celebró este hito luego de tres décadas de trabajo y desafíos en la industria musical.
"Después de una carrera de 30 años, que requirió tanto esfuerzo y enfrentó tantos desafíos, vivir este momento increíble es algo increíble", comentó Shakira a Billboard.
La gira, que comenzó el 11 de febrero de 2025 y continuará en 2026, alcanzó una cifra histórica de 421,6 millones de dólares en recaudación y vendió 3,3 millones de boletos en 86 presentaciones, según Billboard Boxscore.
Con esto, superó el récord anterior que ostentaba el "Luis Miguel Tour 2023-24", el cual había acumulado 409,5 millones de dólares y vendido 2,9 millones de entradas.
Shakira marcó el 11 de diciembre otro hito, tras su concierto en el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires, alcanzando los 410,3 millones de dólares, para luego sumar dos fechas en Córdoba, Argentina y tres shows más en Hollywood, Florida.
Este logro refuerza su posición como una de las figuras más influyentes y rentables en la música latina a nivel internacional.
Un hito sin precedentes en la música latina
En declaraciones a Billboard, Shakira reconoció el crecimiento de la industria en comparación con los inicios de su carrera y subrayó lo significativo de este nuevo récord:
"Romper este récord es un nuevo hito para mí, considerando que hay tantos grandes artistas que históricamente han hecho giras en América Latina y España". Agradeció a sus seguidores, asegurando que su pasión y lealtad le dan sentido a su trabajo.
Hasta ahora, Shakira ha generado un acumulado de 529,7 millones de dólares y vendido 4,9 millones de entradas en 206 shows reportados a lo largo de su carrera.
La gira "Las Mujeres Ya No Lloran" consolidó su lugar dentro de un selecto grupo de artistas latinoamericanos que marcan tendencia y establecen récords en la industria mundial.
Recaudación y asistencia por regiones
- Latinoamérica (Primera etapa): Recaudó 144,4 millones de dólares, vendió 1,2 millones de boletos en 25 conciertos. El promedio por show alcanzó los 5,8 millones de dólares con un precio medio de entrada de 120,56 dólares.
- Estados Unidos y Canadá: Alcanzó 103,6 millones de dólares en ingresos, 690.540 boletos vendidos en 22 fechas, promediando 4,7 millones de dólares por función y boletos de 150 dólares en promedio.
- Latinoamérica (Segunda etapa): Sumó 169,2 millones de dólares en recaudación con 1,37 millones de boletos vendidos en 36 shows, promediando nuevamente 4,7 millones por evento y entradas de 123,18 dólares en promedio.
- Hollywood, Florida: Reunió 4,4 millones de dólares, 18.615 boletos en 3 presentaciones. El promedio de recaudación fue de 1,47 millones por show y el precio medio de boleto llegó a 236,54 dólares.