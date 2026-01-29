Velarde Entra a Playlist de Spotify con 'Sakaplan'

El artista guatemalteco Velarde suma un nuevo logro a su carrera musical con el lanzamiento de "Sakaplan", tema que logró ingresar en las primeras horas a una reconocida playlist editorial de Spotify, un espacio reservado para propuestas destacadas dentro de la plataforma de streaming.
La canción fue estrenada el viernes 23 de enero de 2026 y rápidamente se colocó dentro de la playlist editorial "Reggaetón Mexa", una de las más influyentes del género urbano en México.
Este tipo de inclusión representa un logro significativo para cualquier artista emergente, ya que Spotify recibe millones de canciones diariamente y solo una mínima parte logra ser seleccionada de manera editorial.
Entrar a una playlist de este nivel implica que el tema logró destacar entre miles de lanzamientos, ya sea por su propuesta sonora, su calidad de producción o su conexión con las tendencias actuales del género. En el caso de "Sakaplan", el tema ha sido bien recibido por el público y refleja una evolución clara en el sonido de Velarde.
¿Quién es Velarde?
Velarde nació en Guatemala y comenzó su camino artístico desde muy joven. A los 11 años inició su acercamiento a la música y años más tarde, a los 18, viajó a Italia para estudiar diseño de moda.
Sin embargo, su pasión por la música lo llevó a España, donde se formó profesionalmente en Ingeniería de Sonido, experiencia que hoy se refleja en la producción detallada y personal de su material.
El artista se caracteriza por involucrarse completamente en la creación de su música, desde la composición hasta la producción, explorando sonidos que van del género electrónico al urbano, siempre con un sello propio.
Su evolución musical
En 2025, Velarde presentó el proyecto Veintiuno Cristalino, un trabajo compuesto por siete sencillos que suman exactamente 21 minutos de música. De este material se desprendió el tema "Kodak", que actualmente supera las 23 mil visualizaciones en YouTube y se convirtió en una de las canciones más reconocidas de su repertorio.
Ese mismo año, el artista continuó explorando nuevas propuestas musicales, consolidando su identidad y ampliando su alcance dentro de la escena urbana emergente.
Sakaplan y su nueva propuesta
"Sakaplan" representa una nueva etapa para Velarde, con una propuesta fresca que conecta con las tendencias actuales del pop y el urbano latino. El tema refleja influencias contemporáneas y una evolución sonora que ha captado la atención tanto del público como de los curadores de Spotify.
Además, el artista ha señalado en otras ocasiones que su música se inspira en figuras que han marcado el género a nivel internacional.
El ingreso de "Sakaplan" a una playlist editorial refuerza el crecimiento de Velarde y se suma a los logros recientes de artistas guatemaltecos que continúan abriendo camino en plataformas internacionales, demostrando que el talento nacional tiene un lugar cada vez más visible en la industria musical global.
