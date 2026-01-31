 Ángela Aguilar causa polémica por look que usó en una feria
Ángela Aguilar causa polémica por el look que usó en una feria

Vestuario de Ángela Aguilar en palenque de León divide opiniones en redes sociales.

Ángela Aguilar, Redes sociales
Ángela Aguilar / FOTO: Redes sociales

Ángela Aguilar volvió a colocarse en el centro de la conversación digital tras su reciente aparición en el palenque de la Feria de León, Guanajuato, donde asistió para acompañar a su esposo, el cantante Christian Nodal, durante una presentación de su gira Pal Cora Tour. La intérprete, de 22 años, llamó la atención por un look negro que rápidamente desató comparaciones y polémica en redes sociales.

Usuarios señalaron que el atuendo de Aguilar habría estado inspirado en el estilo de la violinista Esmeralda Camacho, integrante del equipo musical de Nodal, con quien el cantante fue vinculado sentimentalmente a finales de 2025 tras la filtración de videos que mostraban cercanía entre ambos. El reencuentro entre Nodal y la violinista sobre el escenario avivó nuevamente los comentarios y especulaciones.

Foto embed
Ángela Aguilar en nueva polémica - Redes sociales.

Durante el concierto, Ángela Aguilar se ubicó en primera fila y fue captada cantando los temas de su esposo. Sin embargo, más allá de su presencia, el foco se centró en su vestimenta: un corsé negro de encaje con transparencias, combinado con pantalón negro de tiro alto y corte acampanado. El conjunto fue complementado con un choker negro con dije de cruz y una bolsa de hombro del mismo tono.

Comparaciones con Esmeralda Camacho

Las comparaciones surgieron luego de que en redes se recordara un outfit similar utilizado anteriormente por Esmeralda Camacho, quien suele presentarse en plataformas digitales como Esmeralda Canape. La violinista había compartido imágenes luciendo un corsé peplum negro con varillas y transparencias, acompañado de guantes, mallón y gafas oscuras.

Páginas de espectáculos y cuentas dedicadas al entretenimiento retomaron ambas imágenes, alimentando el debate entre seguidores, quienes dividieron opiniones entre quienes consideran que se trata de una coincidencia en tendencias de moda y quienes aseguran que hubo una clara referencia estética.

Hasta el momento, ni Ángela Aguilar ni Esmeralda Camacho se han pronunciado sobre las comparaciones. Mientras tanto, el episodio vuelve a demostrar cómo cada aparición pública de la cantante es analizada al detalle y se convierte, casi de inmediato, en tema de conversación en redes sociales.

