 Fallece el actor mexicano Gerardo Taracena
Farándula

Fallece el actor mexicano Gerardo Taracena

La ANDA dio a conocer el fallecimiento del actor Gerardo Taracena, noticia que generó conmoción en el gremio artístico y entre sus seguidores.

Fallece Gerardo Taracena, actor de Apocalypto y Diablero., Redes sociales.
Fallece Gerardo Taracena, actor de Apocalypto y Diablero. / FOTO: Redes sociales.

El actor Gerardo Taracena murió este sábado 31 de enero de 2026, según informó la Asociación Nacional de Actores (ANDA) a través de sus redes sociales.

La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente la partida de nuestro compañero Gerardo Taracena @eltaracena. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a la comunidad artística. QEPD", se lee en el comunicado. Poco después, comenzaron a llegar mensajes de despedida de colegas, amigos y familiares.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de la muerte ni los detalles sobre cómo ocurrieron los hechos. El círculo cercano del actor ha decidido mantener la información en privado, mientras se espera un comunicado oficial que informe a sus fanáticos y seguidores en las próximas horas.

¿Quién era Gerardo Taracena?

Gerardo Taracena se consolidó como uno de los actores mexicanos con mayor proyección internacional, gracias a una carrera que combinó la disciplina del teatro universitario con el dinamismo de las grandes producciones cinematográficas. También destacaba por su formación como bailarín, lo que le otorgaba una presencia física imponente y distintiva en cada uno de sus proyectos.

Su salto definitivo a la fama mundial se dio en 2006 con su papel de "Ojo de Lobo" en Apocalypto, dirigida por Mel Gibson, papel que lo posicionó como un actor de carácter capaz de trascender barreras lingüísticas. A partir de entonces, participó en películas internacionales como The Mexican, junto a Brad Pitt, y en la comedia mexicana Salvando al Soldado Pérez.

En años recientes, Taracena se consolidó en televisión y streaming, destacando en series como Narcos: México (Pablo Acosta), Diablero, Queen of the South, Hernán, El Señor de los Cielos, La Reina del Sur y Los Simuladores, entre otras, interpretando personajes complejos con profundidad psicológica y gran presencia escénica.

Su fallecimiento deja un vacío profundo en la comunidad artística y entre sus seguidores, quienes recuerdan su talento y su legado en cine, televisión y teatro.

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Fútbol#liganacionalDonald TrumpReal MadridPNCVenezuelaNoticias de GuatemalaNicolás Maduro
