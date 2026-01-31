 Revelan causa de muerte de Catherine O'Hara
Revelan causa de muerte de Catherine O'Hara y detalles de sus últimas horas

La partida de O'Hara ha provocado una avalancha de homenajes en redes sociales y declaraciones de figuras de Hollywood.

La muerte de la actriz canadoestadounidense Catherine O’Hara, ocurrida el viernes 30 de enero de 2026, ha generado conmoción a nivel mundial y múltiples interrogantes debido al hermetismo con el que se ha manejado el caso. La intérprete, recordada por su papel de Kate McCallister en Mi pobre angelito, falleció a los 71 años de edad.

De acuerdo con información difundida por el periodista Jeff Sneider en redes sociales, la actriz murió a causa de complicaciones derivadas del cáncer, diagnóstico que habría mantenido en estricta privacidad. Esta versión apunta a que O’Hara atravesaba un proceso médico delicado lejos del escrutinio público.

El comunicador detalló que Catherine Anne O’Hara se encontraba bajo tratamiento en un hospital de Toronto, Canadá, su ciudad natal. Sin embargo, el día de su fallecimiento fue ingresada de emergencia tras presentar complicaciones médicas relacionadas con la enfermedad, y horas después se confirmó su deceso.

Llamada al 911

La versión sobre el deterioro de su estado de salud tomó mayor fuerza luego de que el medio estadounidense TMZ filtrara el audio de una llamada al 911 realizada desde la vivienda de la actriz en Los Ángeles, California. En la grabación se indica que O’Hara presentaba dificultad para respirar antes de ser trasladada de urgencia a un centro asistencial.

Catherine O’Hara sufrió una emergencia médica en su casa de Los Ángeles el viernes y el audio del despacho obtenido revela que tenía dificultad para respirar antes de ser trasladada de urgencia al hospital", señaló TMZ en una publicación en redes sociales.

Con emotivo mensaje, Macaulay Culkin se despide de su “mamá”

Tras su partida a los 71, el protagonista de Home Alone honra a su compañera, con quien compartió un emotivo reencuentro hace un par de años.

Asimismo, el medio Page Six informó que el Departamento de Bomberos recibió una llamada de emergencia a las 4:48 de la madrugada del viernes, mientras que la agencia CAA confirmó posteriormente que la actriz falleció en su residencia "tras una breve enfermedad".

Hasta el momento, no se han emitido comunicados adicionales por parte de la familia de la actriz, mientras el mundo del espectáculo continúa rindiendo homenaje a una de las figuras más queridas del cine y la televisión.

