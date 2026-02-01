 Addison Rae homenajea a Marilyn Monroe en los Grammys
Addison Rae rinde homenaje a Marilyn Monroe con atrevida pose en los Grammys

Addison Rae convirtió su primera alfombra roja de los Grammy en un momento de cine clásico: vestido blanco, pose atrevida y un guiño directo a Marilyn Monroe que ya es viral.

Addison Rae , Redes sociales
Addison Rae / FOTO: Redes sociales

La moda volvió a robarse el protagonismo en la 68.ª edición de los Grammy Awards, pero una aparición en particular acaparó miradas y cámaras. La cantante y creadora digital Addison Rae sorprendió al llegar a su primera alfombra roja como nominada recreando una de las postales más icónicas del cine: la famosa pose de Marilyn Monroe con el vestido blanco levantado por el aire.

La artista, nominada a Mejor Nuevo Artista, apostó por un vestido blanco personalizado de Alaïa que combinó sensualidad y estructura. El diseño, sin mangas y con un pronunciado escote ovalado hasta el torso medio, se complementó con una falda asimétrica de capas tipo tutú y zapatos blancos a juego, logrando un estilismo monocromático que evocó el glamour del viejo Hollywood.

Un homenaje directo al cine clásico

El guiño fue evidente cuando Rae levantó ligeramente la falda frente a los fotógrafos, replicando el gesto que Monroe inmortalizó en la película The Seven Year Itch. La imagen, una de las más reconocidas de la cultura pop, fue reinterpretada con un aire moderno que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

El equipo de estilismo mantuvo los accesorios al mínimo: pequeños aretes de diamantes y delicados cristales corporales en forma de destellos a la altura del abdomen, permitiendo que el vestido fuera el protagonista absoluto. La silueta escultórica coincidió con la nueva dirección estética de la casa de moda bajo el mando de Pieter Mulier.

De influencer a nominada al Grammy

El momento marca un nuevo capítulo en la carrera de Addison Rae, quien saltó a la fama en 2019 gracias a TikTok y hoy consolida su transición a la música. Su álbum debut Addison, impulsado por sencillos como "Diet Pepsi", "Headphones On" y "Fame Is a Gun", le valió su primera nominación al Grammy, colocándola junto a figuras consolidadas de la industria.

La ceremonia, celebrada en el Crypto.com Arena de Los Ángeles y conducida por Trevor Noah, reunió a artistas como Lady Gaga, Justin Bieber y Bad Bunny. Sin embargo, entre tantos nombres, Rae logró destacar con un gesto que combinó moda, nostalgia y estrategia mediática.

Con una sola pose, Addison Rae demostró que su debut en los Grammy no sería discreto. Entre referencias cinematográficas y alta costura, la joven artista convirtió la alfombra roja en su propio set de película, reafirmando que el estilo también puede ser una declaración de identidad.

