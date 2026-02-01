Gloria Estefan Causa Controversia en Grammys por Política

La noche de los Grammy 2026 estuvo marcada no solo por la música, sino también por un mensaje que generó debate. Luego de obtener el premio a Mejor Álbum de Música Latina Tropical por "Raíces", la cantante cubanoamericana Gloria Estefan fue consultada en la sala de prensa sobre la coyuntura política actual en Estados Unidos, un tema que, según explicó, le genera temor y profunda preocupación.
"He sido muy clara en cuanto a la situación de nuestro país; tengo miedo y estoy muy preocupada", expresó la artista. Estefan señaló que, si bien existe un consenso sobre la necesidad de una frontera segura, las medidas actuales afectan principalmente a personas trabajadoras, familias que han contribuido durante décadas y niños que permanecen en centros de detención.
Para la cantante, esta realidad resulta inhumana y distante de los valores que históricamente han definido al país.
Durante su intervención, Estefan hizo un llamado a la unión y a la participación cívica de la comunidad latina. Subrayó la importancia de que los latinos utilicen su poder de voto y alcen la voz para exigir un trato digno y humano. A pesar de sus críticas, también destacó que Estados Unidos sigue siendo, a su juicio, un país extraordinario, y pidió a las autoridades que escuchen una petición básica: humanidad.
La intérprete también celebró los avances de la música latina dentro de la industria, mencionando como ejemplo el logro de Bad Bunny, quien consiguió que un álbum completamente en español compitiera y triunfara en categorías principales. Estefan recordó que, en su propia carrera, fue nominada en varias ocasiones por canciones en inglés antes de ganar finalmente con una interpretación en español, un momento que calificó como profundamente emocionante.
Para la artista, la música trasciende idiomas y fronteras. Aseguró que, a lo largo de los años, ella y su esposo han sido recibidos con entusiasmo en países donde no se habla ni inglés ni español, demostrando que el ritmo y la emoción conectan con el público de manera universal.
En ese mismo sentido, su esposo y productor Emilio Estefan destacó lo que significa representar a Latinoamérica en una ceremonia como los Grammy Awards. Recordó los inicios de Miami Sound Machine y la intención de preservar la cultura latina, subrayando que hoy existe una comunidad diversa y en crecimiento en Estados Unidos, con artistas de múltiples orígenes que continúan abriendo camino.
Las declaraciones de Gloria Estefan, pronunciadas en uno de los escenarios mediáticos más importantes del mundo, no pasaron desapercibidas. Mientras algunos aplauden su valentía al abordar temas sociales, otros consideran que la música y la política no deberían mezclarse. Lo cierto es que, una vez más, la artista demostró que su voz sigue teniendo peso tanto dentro como fuera del escenario.
