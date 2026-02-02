Jason Momoa Sobre Guatemala y Ricardo Arjona

El comediante polaco-nicaragüense Theo Von recibió en la edición 636 de su popular podcast This Past Weekend al actor, director y guionista estadounidense Jason Momoa, quien no solo habló de su carrera y su vida personal, sino también de su visita a Guatemala y la cálida acogida que recibió de la familia de su novia, la también actriz Adria Arjona.
@theopodcast_fanclips
Jason Momoa's Guatemala Trip & Famous Father-in-Law?! #podcast #theovonpodcast #jasonmomoa #theovon #theovonclips♬ original sound - THEOPODCAST_FANCLIPS
"Guatemala tiene algo especial"
Durante la conversación, Von le preguntó a Momoa si había algún lugar en el que se había sentido particularmente bien, lo que llevó al actor a recordar su estancia en Guatemala con una mezcla de humor y emoción.
Momoa describió cómo desde que llegó al país sintió una vibra diferente y cómo ese ambiente lo marcó: "Hay algo en la gente, en el cariño que te dan... fue una experiencia que nunca voy a olvidar".
Esa sensación no se quedó en palabras. Varias publicaciones de redes sociales captaron al actor y a su pareja paseando por sitios icónicos como Antigua Guatemala, el Mercado Central de la Ciudad de Guatemala y el impresionante sitio arqueológico de Tikal en Petén.
Ricardo Arjona, la música y la familia
Jason Momoa compartió también que, durante su estancia, tuvo la oportunidad de asistir al concierto del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, padre de Adria Arjona. Según relató, ese momento fue especial: "Ver la pasión que se siente en la música, y sobre todo al ver a la familia uniéndose... fue increíble".
Momoa elogió a Ricardo Arjona, comparándolo con figuras musicales que respeta y resaltando cómo la música guatemalteca lo conectó con la cultura del país desde otra perspectiva.
Una parte cálida de la charla vino cuando Momoa relató cómo lo recibió la familia de Adria Arjona en Guatemala: "No solo me abrieron las puertas, sino que me hicieron sentir como si fuera parte de ellos... las tías, los sobrinos... fue salvaje pero a la vez hermoso".
Esa espontaneidad y cariño se reflejó también fuera de los estudios: en las plazas, monumentos y calles donde la pareja fue vista relajadamente disfrutando del país sin barreras, saludando a personas y recibiendo muestras de afecto.
"Un viaje que te cambia"
Jason Momoa cerró su reflexión hablando de cómo esta visita lo hizo sentir más conectado con Guatemala, con la música latinoamericana y con una cultura rica en colores, historias y familia. Según dijo, experiencias así son las que cambian la perspectiva de cualquier visitante y lo invitan a volver.
Mira también:
@emisorasunidas897
"ICE out", así empezamos Bad Bunny su discurso para defender a migrantes en EE. UU. . . #Grammys2026 #BadBunny #PremiosGrammy♬ sonido original - Emisoras Unidas