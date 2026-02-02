Johnny Depp sorprende como Ebenezer Scrooge

Las primeras imágenes filtradas desde el set en Londres muestran a Johnny Depp prácticamente irreconocible. Con prótesis faciales, piel envejecida, postura encorvada y un vestuario oscuro de época victoriana, el actor encarna a Ebenezer Scrooge, el mítico protagonista de A Christmas Carol, el clásico relato navideño de Charles Dickens.
Las fotografías, tomadas durante el rodaje del 28 de enero, muestran a Depp caminando con bastón, hombros caídos y un rostro marcado por profundas arrugas, lo que sugiere un elaborado trabajo de caracterización que lo hace parecer al menos dos décadas mayor.
La transformación física
Depp recurrió a un intenso proceso de maquillaje protésico para dar vida al avaro y huraño Scrooge. Testigos del set aseguran que el actor pasa varias horas al día en la silla de maquillaje para lograr la textura envejecida de la piel, ojeras pronunciadas y una expresión más dura y cansada.
El resultado es impactante: lejos del aspecto bohemio y rebelde que ha marcado su carrera, ahora luce demacrado, con cabello canoso, abrigo largo y sombrero de copa, en perfecta sintonía con el Londres industrial del siglo XIX.
El filme, titulado "Ebenezer: A Christmas Carol", apuesta por una versión más oscura y dramática del cuento, centrada en el pasado del personaje y en su viaje emocional antes de la redención que marcan los fantasmas de la Navidad.
El regreso de Depp a una gran producción
Este proyecto marca el regreso de Depp a una producción de mayor presupuesto tras varios años alejado de los grandes estudios. Después de participar en películas independientes y europeas, como "Modi: Three Days on the Wing of Madness" (2024), el actor vuelve a liderar una cinta con distribución internacional.
Su distanciamiento del cine comercial ocurrió tras el mediático juicio contra su exesposa, Amber Heard, un proceso judicial que acaparó titulares y que, según analistas de la industria, afectó temporalmente su presencia en franquicias y superproducciones.
Ahora, esta nueva adaptación parece funcionar también como un relanzamiento profesional.
Un personaje icónico del cine y la literatura
Ebenezer Scrooge ha sido interpretado durante décadas por actores de teatro y cine, convirtiéndose en uno de los papeles más codiciados de la temporada navideña. La historia sigue a un viejo y tacaño empresario que desprecia la Navidad hasta que es visitado por los fantasmas del Pasado, Presente y Futuro, quienes lo obligan a enfrentar las consecuencias de su vida.
La elección de Depp ha generado expectativa entre los fans, quienes ven en él la capacidad de aportar matices oscuros, excentricidad y vulnerabilidad al personaje, cualidades que ya ha demostrado en papeles excéntricos y dramáticos.
Por el momento no se ha confirmado fecha de estreno pero se espera que sea en víspera navideña de este 2026.
