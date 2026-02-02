Incendio de auto con Ricardo Peralta y César Doroteo a bordo

Un viaje que prometía ser rutinario entre Tijuana y Mexicali se transformó en una experiencia cercana a la tragedia para los reconocidos influencers Ricardo Peralta y César Doroteo, conocido popularmente como Teo.
El domingo 1 de febrero de 2026, el lujoso vehículo en el que se transportaban se incendió de manera repentina en plena carretera, obligándolos a una evacuación de emergencia que les salvó la vida por escasos minutos y dejó a sus millones de seguidores en estado de shock.
Los creadores de contenido digital, ampliamente seguidos en diversas plataformas de redes sociales por su carisma y originalidad, vivieron momentos de extrema angustia.
Mientras circulaban por la autopista, un siniestro foco de error en la transmisión se encendió en el tablero de su automóvil, una señal de advertencia que encendió las alarmas.
Poco después, un aire inusualmente caliente comenzó a salir por las rejillas del aire acondicionado, confirmando la presencia de un problema mecánico grave y potencialmente peligroso.
Gracias a un rápido y crucial instinto de supervivencia, Ricardo Peralta y Doroteo lograron detener el coche a tiempo en el arcén de la carretera y descender rápidamente antes de que la situación se volviera incontrolable.
Apenas unos instantes después de abandonar el habitáculo, observaron con horror cómo la parte inferior del vehículo era rápidamente consumida por lenguas de fuego, que se propagaban con una velocidad alarmante. Lo que segundos antes era un medio de transporte, se convirtió en una trampa mortal envuelta en llamas.
Relato en vivo
Ricardo Peralta, visiblemente afectado y aún procesando la magnitud del incidente, compartió los detalles del aterrador suceso a través de una transmisión de emergencia en vivo en su canal de YouTube.
Con la voz entrecortada y una expresión de incredulidad, el influencer, también conocido cariñosamente como "Torpecillo" por su comunidad, relató la impactante velocidad con la que el fuego devoró su automóvil.
"Estamos bien, estamos a salvo... pero fue en un proceso de dos minutos que se prendió", afirmó Peralta, subrayando la rapidez con la que se desarrolló la tragedia.
Su testimonio reveló que el incendio consumió la unidad por completo en un lapso increíblemente corto, dejando su patrimonio material reducido a cenizas, pero agradecido por haber escapado ileso junto a Teo.
Los bomberos atendieron el reporte de emergencia y acudieron al lugar, pero la intensidad de las llamas dejó el vehículo como pérdida total. Por fortuna, ninguno de los dos ocupantes sufrió lesiones y actualmente se encuentran fuera de peligro.
El incidente se viralizó rápidamente en redes sociales y provocó una ola de comentarios y mensajes de apoyo para Ricardo Peralta y Teo.