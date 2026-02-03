 Imelda Tuñón y Julián Figueroa: Videos de violencia impactantes
Farándula

Fitran videos de Imelda Tuñón golpeándose para acusar a Julián Figueroa de violencia

El periodista Javier Ceriani difundió imágenes que muestran a la nuera de Maribel Guardia autolesionándose para poder divorciarse.

Juián Imelda, Instagram
Juián Imelda / FOTO: Instagram

Imelda Tuñón, la viuda del fallecido cantante Julián Figueroa, vuelve a estar en el centro de la controversia tras la filtración de videos que la muestran presuntamente autolesionándose para intentar acusar a Julián de maltrato.

El periodista argentino Javier Ceriani difundió las imágenes en su canal de YouTube, asegurando que los videos fueron grabados por el propio Julián Figueroa en vida.

Imelda Tuñón, reconocida actriz y cantante mexicana, se ha convertido en tendencia en redes sociales y medios de comunicación por las nuevas acusaciones que lanza contra Maribel Guardia y Marco Chacón.

Sin embargo, los reflectores se posan esta vez sobre videos donde, de acuerdo con Ceriani, ella misma se provoca golpes y lesiones con la aparente intención de inculpar a su esposo de violencia doméstica.

Según lo expuesto por Ceriani, un amigo cercano a Julián Figueroa fue quien facilitó el material audiovisual. Antes de publicarlo, el periodista solicitó la opinión de expertos en inteligencia artificial para corroborar la autenticidad de los videos y disipar cualquier duda sobre posibles manipulaciones.

En el primero de los videos, se observa a Imelda Tuñón tirada en el suelo, golpeando su rostro contra el piso. En el fondo, se escucha la voz de Julián Figueroa diciéndole que los golpes se los hizo ella misma y que incluso llegó a lanzarle acetona en los ojos. También advierte que, si ella lo golpea, podría enfrentar consecuencias legales.

El periodista remarca: "Puso la toalla para no lastimarse tanto y que le queden las marcas. Dios nos guarde de tener una pareja así, esa chica no puede tener un menor en su casa".

Acusaciones cruzadas y nueva polémica

A lo largo de su reporte, Javier Ceriani recordó que en ocasiones anteriores Imelda Tuñón había declarado públicamente sobre episodios violentos con Julián Figueroa, asegurando que "por sus mismas adicciones llegó a atacarme físicamente".

Asimismo, los usuarios de redes sociales han prestado atención a cada movimiento de la actriz. Recientemente compartió una historia en Instagram donde aparecen los pies de su hijo y una lata de cerveza sobre la mesa, detalle que avivó más los rumores y críticas.

Foto embed
Imelda Tuñón - Instagram

En otro video dado a conocer, Julián Figueroa muestra una mordida en su mano, supuestamente provocada por Imelda, mientras afirma: 

"De ahora en adelante voy a documentar todas las agresiones que me hagan, mi esposa me mordió el dedo, me lo abrió, creo que me lastimó el ligamento, lo voy a dejar claro, estoy siendo agredido y como hombre también tengo derechos".

El material audiovisual presentado por Ceriani puede visualizarse en su canal, específicamente a partir del minuto 1:58:00 del video publicado.

Los videos han generado debate sobre la relación entre Imelda Tuñón y Julián Figueroa, y continúan alimentando la discusión pública en torno a las acusaciones de violencia dentro de la pareja.

