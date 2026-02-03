 Iconos hispanos en el Super Bowl: Antes de Bad Bunny
Farándula

¿Qué iconos hispanos han dominado el Super Bowl antes de Bad Bunny?

El Super Bowl 2026 tendrá sabor latino: Bad Bunny encabezará en solitario el medio tiempo, pero antes que él, figuras latinas ya habían hecho vibrar el escenario más visto del planeta.

Shakira y Jenniffer López, Redes sociales
Shakira y Jenniffer López / FOTO: Redes sociales

Cuando suene el silbatazo inicial del Super Bowl LX, el próximo domingo 8 de febrero de 2026, millones de personas no solo estarán pendientes del juego. También habrá expectativa por el espectáculo musical más importante del año: el medio tiempo que, por primera vez, será encabezado en solitario por Bad Bunny, con un repertorio predominantemente en español.

Para Guatemala, el partido está programado a las 5:30 p.m. (hora local), por lo que el show de medio tiempo comenzará aproximadamente entre las 7:00 y 7:15 p.m., dependiendo del desarrollo del encuentro.

El momento no solo marca un logro para el reguetón y el trap latino; representa un hito cultural para los más de 40 millones de hispanohablantes en Estados Unidos. Sin embargo, el camino no empezó aquí. Durante más de tres décadas, varios artistas latinos ya habían dejado su huella en el escenario más visto del planeta.

A continuación, un recorrido por los nombres que prepararon el terreno.

La pionera que abrió la puerta

La historia comenzó con Gloria Estefan, quien en 1992 se convirtió en la primera artista hispana en actuar en el espectáculo de medio tiempo. Con temas como "Live for Loving You" y "Get on Your Feet", llevó el sabor latino a una audiencia masiva.

Su presencia fue tan significativa que regresó años después para otra edición, consolidándose como la embajadora del pop latino en el evento.

El talento latino también sonó a trompeta

En 1995, el virtuoso trompetista Arturo Sandoval compartió escenario con el Miami Sound Machine. Su solo de trompeta aportó un toque de jazz latino a una producción monumental con más de mil artistas en escena.

Fue una demostración de que la música hispana también podía brillar más allá del pop y el reguetón.

Pop latino rumbo al nuevo milenio

El cambio de milenio trajo nuevas figuras. Christina Aguilera y Enrique Iglesias participaron en el show del año 2000, combinando el pop anglo con raíces latinas ante más de 70 mil espectadores.

Ambos simbolizaron la generación bicultural que comenzaba a dominar las listas internacionales.

El momento latino que cambió las reglas

El punto de inflexión llegó en 2020. Shakira y Jennifer Lopez encabezaron juntas el espectáculo, convirtiéndose en las primeras latinas en liderar el medio tiempo. Fue una celebración directa a la cultura latina, con baile, español, mensajes sociales y orgullo migrante.

Esa noche también aparecieron J Balvin y el propio Bad Bunny como invitados sorpresa, anticipando lo que vendría.

El turno de Bad Bunny

Seis años después de aquel cameo, Bad Bunny tomará el control total del escenario. Será el primer latinoamericano en encabezar solo el espectáculo, en español y con un repertorio que promete mezclar reguetón, trap y cultura caribeña ante más de 100 millones de espectadores.

Más que un concierto, será un símbolo: el idioma español dominando el evento deportivo más importante de Estados Unidos.

Lo que comenzó con Gloria Estefan en los noventa hoy alcanza un nuevo nivel. El medio tiempo del Super Bowl ya no solo habla inglés. También canta, baila y vibra en español.

