 Anosognosia: La enfermedad que afecta a Bruce Willis
Farándula

¿Qué es la anosognosia? La nueva enfermedad que enfrenta Bruce Willis

Bruce Willis, el héroe de acción que marcó a generaciones, enfrenta un nuevo reto de salud. Además de la afasia y la demencia, ahora padece anosognosia.

Compartir:
Bruce Willis, Redes sociales
Bruce Willis / FOTO: Redes sociales

El nombre de Bruce Willis volvió a generar preocupación entre sus seguidores luego de que su familia revelara un nuevo diagnóstico médico que se suma a la compleja situación que enfrenta desde hace varios años.

El actor, de 70 años, padece anosognosia, una condición neurológica asociada a la demencia frontotemporal que le impide reconocer su propio deterioro cognitivo.

La información fue compartida por su esposa, Emma Heming Willis, durante una entrevista en un podcast, donde explicó cómo esta afección ha transformado la dinámica familiar.

Aunque físicamente el protagonista de Hollywood se mantiene estable, los problemas están ligados a su salud cerebral y a la manera en que procesa la realidad.

¿Qué le pasa actualmente a Bruce Willis?

El retiro de Bruce Willis de la actuación, anunciado en 2022, sorprendió al mundo del cine. En ese momento se informó que padecía afasia, un trastorno del lenguaje que afecta la capacidad para comunicarse, comprender palabras o expresarse con claridad.

Meses después, su familia confirmó que el diagnóstico había evolucionado a Demencia frontotemporal, una enfermedad progresiva que impacta la conducta, la memoria, la personalidad y las funciones ejecutivas del cerebro.

Ahora, la anosognosia se suma como una consecuencia directa de ese cuadro.

Según explicó su esposa, el actor no siempre es consciente de su estado de salud. En otras palabras, no percibe con claridad las limitaciones que enfrenta día a día, lo que puede resultar confuso tanto para él como para quienes lo rodean.

¿Qué es la anosognosia?

La anosognosia es una afección neurológica en la que la persona no reconoce su enfermedad o sus déficits cognitivos.

No se trata de negación voluntaria ni de terquedad. Es el propio cerebro el que pierde la capacidad de evaluar su condición.

Especialistas la describen como una "falta de introspección" o "negación del déficit". El paciente puede creer que está bien, incluso cuando su entorno observa cambios evidentes en su memoria, comportamiento o lenguaje.

Esta condición es frecuente en enfermedades como:

·         Alzheimer

·         Demencias, incluida la frontotensional

·         Esquizofrenia

·         Trastorno bipolar

En el caso de Bruce Willis, deriva directamente de la demencia frontotensional, que afecta los lóbulos frontal y temporal del cerebro, responsables de la conducta, el juicio y la conciencia de uno mismo.

Aunque la anosognosia no representa un riesgo físico inmediato, puede complicar tratamientos, ya que la persona no siempre entiende por qué necesita ayuda o cuidados especiales.

¿Quién era Bruce Willis, el ícono del cine de acción?

Antes de los diagnósticos médicos, Bruce Willis fue uno de los rostros más importantes del cine comercial durante más de tres décadas.

Su salto a la fama mundial llegó con Die Hard, donde dio vida al carismático policía John McClane, personaje que redefinió el género de acción.

También protagonizó títulos como Armageddon, The Sixth Sense, Pulp Fiction y The Fifth Element, consolidándose como uno de los actores más taquilleros de Hollywood.

Con su estilo rudo, sarcástico y cercano, Willis se convirtió en el "héroe común", el tipo duro con sentido del humor que conectó con millones de espectadores.

El apoyo de su familia

Desde que se hicieron públicos los diagnósticos, su familia ha mantenido una postura abierta para visibilizar la enfermedad y crear conciencia sobre la demencia.

Emma Heming, junto a sus hijas y a la actriz Demi Moore, exesposa del actor, ha compartido mensajes de cariño y acompañamiento, destacando que, aunque la enfermedad avanza, Bruce sigue rodeado de amor.

Para muchos fans, esa imagen —la del hombre fuerte de la pantalla enfrentando una batalla silenciosa en casa— ha sido profundamente conmovedora.

Mira también:

@emisorasunidas897

¿Preparados para el SuperBowl LX? 🏈 No te pierdas estos 10 datos sobre el evento más visto. . . #SuperBowl #BadBunny #SuperBowlLX

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

José Rubén Zamora: Soy inocente, pero ya cumplí la penat
Nacionales

José Rubén Zamora: "Soy inocente, pero ya cumplí la pena"

12:44 PM, Feb 03
La publicidad en el Super Bowl alcanza cifras nunca antes vistast
Deportes

La publicidad en el Super Bowl alcanza cifras nunca antes vistas

11:20 AM, Feb 03
Incendio consume vehículos en predio municipal de Quetzaltenangot
Nacionales

Incendio consume vehículos en predio municipal de Quetzaltenango

12:20 PM, Feb 03
Sacerdote que vive en Guatemala caminará junto a Shakira en El Salvadort
Farándula

Sacerdote que vive en Guatemala caminará junto a Shakira en El Salvador

12:08 PM, Feb 03

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Real MadridPNCDonald TrumpNoticias de GuatemalaSeguridadredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos