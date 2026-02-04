 90's Pop Tour: Magneto y Mercurio en Guatemala
Magneto, Mercurio y más artistas se presentarán en Guatemala con el 90's Pop Tour

¡Prepárate para cantar a todo pulmón! El 90's Pop Tour aterriza en Guatemala con Magneto, Mercurio, JNS, Erik Rubín y más estrellas que marcaron la década.

La nostalgia noventera está de regreso y promete encender a miles de fanáticos en Guatemala. El 90’s Pop Tour confirmó su parada en el país con un espectáculo que reunirá a algunos de los artistas más icónicos del pop latino de la década dorada.

El concierto se realizará el próximo 10 de abril en Fórum Majadas, donde el público podrá revivir los éxitos que marcaron una generación.

El cartel reúne a agrupaciones y solistas que dominaron la radio, la televisión y las pistas de baile en los años 90. Entre los confirmados destacan Magneto, recordados por temas como Vuela, vuela; Mercurio, con su estilo juvenil y coreografías pegajosas; y JNS, una de las girl bands más queridas del pop mexicano.

A ellos se suman figuras como Erik Rubín, exintegrante de Timbiriche y solista con una sólida carrera; The Sacados, conocidos por su energía dance; Caló, pioneros del pop-rap latino; SBS, además de Ari Borovoy, Erika Zaba, Kalimba y Litzy, quienes completan una alineación diseñada para que nadie deje de cantar.

¿Qué es el 90’s Pop Tour?

El 90’s Pop Tour es un concepto musical que nació como homenaje a la década de los casetes, los CD’s, los antros y las coreografías grupales.

Más que un concierto tradicional, se trata de un espectáculo continuo donde los artistas comparten escenario, realizan colaboraciones y mezclan sus mayores éxitos en formato fiesta, creando una experiencia colectiva que ha llenado arenas en México, Estados Unidos y Centroamérica.

La producción suele incluir pantallas gigantes, efectos visuales, luces neón y una atmósfera tipo discoteca, evocando la esencia de los años 90. El público no solo asiste a escuchar música: canta, baila y revive recuerdos de adolescencia al ritmo de clásicos que aún siguen vigentes.

Entradas y detalles

Los boletos estarán disponibles a través de ticketasa.gt, y se espera una alta demanda por tratarse de uno de los shows de nostalgia más exitosos de habla hispana. Por el momento no se han confirmado los precios pero estarán disponibles a partir del 6 de febrero. 

