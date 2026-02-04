 Jonah Hill, Keanu Reeves y Cameron Díaz: ¡Regreso Impactante!
Un irreconocible Jonah Hill regresa a la pantalla grande con Keanu Reeves y Cameron Díaz

Tras someterse a una drástico cambio físico, el actor retoma su carrera con Outcome, una comedia negra que explora los efectos negativos de las redes sociales, junto a un elenco estelar.

Jonah Hill
Jonah Hill

Jonah Hill regresa al cine en abril con la esperada comedia negra Outcome, encabezando un reparto de estrellas que incluyen a Keanu Reeves, Cameron Díaz y Matt Bomer.

El actor, conocido por su prolongada ausencia en la industria, asume el doble rol de director y protagonista en esta nueva producción original de Apple TV, que reveló sus primeras imágenes durante una jornada de prensa en Santa Mónica.

Jonah Hill ha vuelto a llamar la atención con su transformación física para el rodaje de la cinta. En la imagen compartida en redes sociales se le puede ver con la cabeza completamente rapada, una frondosa barba blanca y una figura visiblemente más esbelta, un aspecto que lo hace casi irreconocible para muchos fans.

En la fotografía, aparece apoyando una mano sobre el hombro de Reeves durante una escena del rodaje, mostrando un cambio de imagen muy distinto al que el público asocia con sus papeles más populares en títulos como Supersalidos o El lobo de Wall Street.

Aunque el actor ya había sorprendido meses atrás con una notable pérdida de peso durante otros proyectos reciente, en esta nueva producción vuelve a exhibir una silueta mucho más delgada.

Jonah Hill asistió esta semana al press day de Apple TV+ en Santa Mónica, California, en el marco de la promoción de Outcome.

Foto embed
Keanu Reeves, Jonah Hill, Cameron Diaz and Matt Bomer - Instagram

Vestido con jeans holgados y un suéter oscuro, el actor y director de 42 años optó por un estilo más relajado que el de algunos de sus compañeros de elenco, aunque igualmente cuidado para la ocasión.

Su presencia no pasó desapercibida, pues el famoso lució una figura notablemente más delgada.

Foto embed
Keanu Reeves, Jonah Hill, Cameron Diaz and Matt Bomer - Instagram

¿De qué trata?

Outcome estará disponible en la plataforma de streaming a partir del 10 de abril. La historia gira en torno a Reef Hawk, interpretado por Keanu Reeves, una renombrada figura de Hollywood que enfrenta duras batallas internas luego de ser víctima de una extorsión con un video amenazante.

El reparto principal lo completan Cameron Díaz —en uno de sus primeros papeles tras una década alejada de la actuación— y Matt Bomer.

Sus personajes, Kyle y Xander, respectivamente, representan el círculo cercano de amistades de Reef. Juntos, y con la ayuda del abogado de crisis Ira, al que da vida Jonah Hill, se embarcan en una búsqueda para descubrir al responsable del chantaje y reparar los daños ocasionados en el camino.

La producción también cuenta con la participación de figuras reconocidas del cine y la televisión. Martin Scorsese, Susan Lucci, Laverne Cox, David Spade, Atsuko Okatsuka, Roy Wood Jr., Kaia Gerber e Ivy Wolk integran el elenco que aportará una variedad de matices a la trama.

